ردود فعل مناهضة في كوباني ومنبج للهجمات التركية الأخيرة  

وفي منبج، أصدر مجلس عوائل الشهداء صباح اليوم بياناً قرأه الرئيس المشترك للمجلس ربيع عز الدين بحضور عدد من أعضائه أمام مبنى المجلس، وذلك تعليقاً على تصعيد الاحتلال التركي هجماته بالطيران المسير على المنطقة في الأيام الأخيرة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"باسم مجلس عوائل الشهداء في منبج وريفها ندين ونستنكر جميع الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

دولة الاحتلال التركي تسعى دائماً لضرب أمن واستقرار المنطقة من خلال مرتزقتها وخلاياها النائمة وعدوانها المستمر والممنهج على مناطقنا من أجل تأجيج الأزمة السورية أكثر وإشعال فتيل الحرب وتشويه هوية المناطق الأصلية وتهجير سكانها الأصليين وخير دليل ما حصل في المناطق المحتلة عفرين وتل أبيض ورأس العين في فرض حالة التقسيم الجغرافي والمجتمعي داخل الأراضي السورية.

فدولة الاحتلال التركي كانت ولازالت حاضنة للإرهاب ولها تاريخ حافل في الإجرام والإبادات الجماعية وقتل الأبرياء, وآخر أعمالها الإجرامية اعتداؤها على مدينة الصمود كوباني المدينة التي كانت مقبرة لأكبر وأخطر تنظيم إرهابي في العالم، وقصف تل تمر ومدينة المقاومة عين عيسى في قصف وقتل الأبرياء على مرأى العالم أجمع غير آبهة بجميع الاتفاقيات والتفاهمات الدولية.

أين أنتم يا من تدعون الإنسانية, أين أنتم يا منظمات حقوق الإنسان, أين أنتم أيتها الدول الضامنة من كل هذه الأعمال الإجرامية كفاكم صمتاً ففي صمتكم هذا أنتم شركاؤها في إجرامها.

ومن هنا نناشد الرأي العام والعالمي ونطالب المجتمع الدولي والعالم أجمع أصحاب الضمير والوجدان الحي بالتحرك والعمل الجاد على منع استمرار الأعمال اللاإنسانية واللاأخلاقية لدولة الاحتلال التركي على مناطق الشمال السوري التي تجاوزت كل القيم, نحن عوائل الشهداء قدمنا وسنظل نقدم من أجل حرية أرضنا وشعبنا فكلنا مشاريع شهادة سنبقى السد المنيع في وجه كل عدوان مجرم يمس كرامتنا وحرية أرضنا وإرث شهدائنا".

شبيبة منبج يرفضون الهجمات التركية على سوريا والعراق

كما أصدرت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في منبج بياناً آخر قرأته الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة هديل الجاسم من أمام مبنى الشبيبة وسط المدينة.

وجاء في نص البيان:

باسم حركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها نرفض كل ممارسات الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الشعوب الحرة في سوريا والعراق، وإن هذه الممارسات تتم من قبل الفاشية التركية منذ عشرات السنين على الإنسان الحر أينما وجد، استهداف قائد الشعوب الحرة عبدالله أوجلان لم يكن فقط على القائد بل كان ضد الشعوب المتطلعة للحرية.

إن دولة الاحتلال التركي قامت بالعديد من الانتهاكات في الآونة الأخيرة من خلال استهداف المدنيين في شمال وشرق سوريا والعراق وخاصة قلعة الصمود كوباني التي كانت مركز الانطلاق والنصر على أكبر تنظيم إرهابي يهدد العالم، وإن استهداف المدنيين في كوباني من قبل طائرات الاحتلال التركي التي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى هذا عمل إجرامي ومنافٍ للمبادئ الأخلاقية والإنسانية، ولم يكن هذا الاعتداء الأول بل إنها تمارس هجماتها وتهديداتها بشكل مستمر لشمال وشرق سوريا.

ومن هنا ومن هذا المكان نعاهد كل شهداء الثورة الذين قدموا الغالي والنفيس لتحرير كافة الشعوب المضطهدة من الظلم والعبودية ونعاهد قائد الأمة الديمقراطية القائد عبد الله أوجلان وكافة شعوب المنطقة أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الممارسات الإجرامية من قبل الفاشية التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني وسنكون كالصخرة أمامهم في كل مكان حتى انتصار الشعوب الحرة على الظلم و الظالمين و حتى تحرير كافة شعوب الشرق الأوسط".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تحيي روح المقاومة لدى الشعوب الحرة.

بيان من شبيبة الاتحاد الديمقراطي في كوباني

شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في كوباني أصدروا بياناً في مركز الحزب لناحية كوباني بحضور العشرات من الشبيبة، قرأته العضوة نزهة محمد، أدانت فيه تعرض مدينة كوباني لهجومين من الطيران المسير التركي، وقالت بأن الهدف من هذه الهجمات هو هدم مشروع الإدارة الذاتية وإفراغ المنطقة من سكانها.

وأضاف البيان: "مدينة كوباني انطلقت منها ثورة روج آفا وهي المكان الذي انكسر فيه تنظيم داعش الإرهابي، وتحاول دولة الاحتلال التركي إخماد ثورة روج آفا منذ مطلعها عن طريق المجموعات المرتزقة ومنها أحرار الشام، أحفاد الرسول، ومرتزقة داعش، وبعد فشل جميع هذه المخططات أجبرت الدولة التركية على احتلال مناطق شمال وشرق سوريا وقامت باحتلال عفرين وسريه كانية / رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض".

وأشار البيان إلى أن: "الدولة التركية تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية لهذا سيكون موعد الانتخابات قريباً، كما أنها على خلاف مع حلف الناتو وروسيا، وطرد تركيا لسفراء سيشكل أكبر أزمة دبلوماسية وسياسية في تاريخ تركيا، هذه النقاط توضح لنا بأن الدولة التركية أصبحت ضعيفة جداً، وعندما تفعل مثل هذه الهجمات في المنطقة لا يعني بأنها قوية، كما أنها تنظم العملاء في المنطقة لتحقيق أهدافها في المنطقة".

وجدد الشبيبة في بيانهم ثقتهم ودعمهم لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

(أ ق- ج ع/ج)

ANHA