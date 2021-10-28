ردود فعل غاضبة ورافضة لتجريف السلطات الإسرائيلية للمقبرة اليوسفية بالقدس

ودفاعاً عن موتاهم احتج مواطنون من القدس على تجريف المقبرة بالوقوف أمام المقبرة ومنع آليات البلدية من دخولها واشتبكوا بالأيدي مع القوات الاسرائيلية أدت إلى اعتقال مقدسيين من محيط المقبرة بعد الاعتداء عليهم.

ومن جانبه حَمَل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين الأمتين العربية والإسلامية المسؤولية الكبرى حول استهداف السلطات الاسرائيلية للمقدسات الإسلامية وتدنيس حرمتها.

وأضاف المفتي إن استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" للمقابر الإسلامية في القدس المحتلة، يأتي في إطار محاولاته تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي في المدينة.

بدوره صرح الناطق باسم حركة فتح منذ الحايك لوكالتنا أن ما ترتكبه القوات الإسرائيلية من جرائم بحق الأموات في المقبرة اليوسفية "يعكس الصورة الحقيقية البشعة لدولة إسرائيل وننظر لهذا الفعل بخطورة بالغة".

وطالب الحايك العالم أجمع بضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وحماية المقابر والمقدسات الفلسطينية بمدينة القدس.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع لوكالتنا إن "جرائم السلطات الإسرائيلية المتواصلة بحق سكان مدينة القدس وتحديدا ما تقوم به من تجريف ونبش للقبور في المقبرة اليوسفية يؤكد حجم الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني سواء الأحياء منهم والأموات".

وأضاف القانوع أن الممارسات الإسرائيلية في القدس إنما هي "انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والأعراف السماوية من انتهاك مستمر لحرمة المقابر بهدف بناء مستوطنات إسرائيلية على أرضنا المباركة".

(م)

ANHA