ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استهداف تركيا 3 نساء في كوباني

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك وتويتر" على إثر الهجوم التركي، إذ شجب بعضهم الهجوم، وطالب البعض الآخر بإيقاف "جرائم أردوغان".

ونشر رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية على صفحته في "فيس بوك" معلقًا على استشهاد النساء في قرية حلنج "عار على تركيا وعار على الصامتين، فزهرة تدافع عن حقوق النساء، وتعمل ليل نهار من أجل الدفاع عنهن ".

واستهدفت طائرة تركية مُسيّرة منزلًا في قرية حلنج، ما أدى إلى استشهاد 3 نساء مساء أمس، عضوتان في منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات زهرة بركل وهبون ملا خليل، إضافة إلى صاحبة المنزل أمينة ويسي.

وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد في تغريدة على موقع "تويتر" إن "ثلاث نساء استشهدن بقصف طائرة مُسيّرة تركية في كوباني، ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة، كل هذا الحقد الدفين تحمله السلطات التركية للمرأة الكردية، إنها تخاف عظمة هؤلاء النساء لذلك تستهدفهن، أوقفوا جرائم أردوغان".

فيما قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي على "تويتر" إن استهداف النساء في كوباني "استمرار لنهج داعش وعقلية داعش في الانتقام من كوباني، نساء كوباني اللواتي هزمن داعش لن يثنيهن هذا الهجوم الجبان".

وشارك عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري كيلو عيسى تغريدة على حساباته في تويتر وفيس بوك قال فيها إن "الاحتلال التركي يرتكب المجازر بشكل يومي"، وأضاف موجهًا كلامه إلى الشهداء أن "الملايين سيتابعون مسيرتكم".

وعلق عضو مكتب العلاقات العامة لمجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو أيضًا على الهجوم في تغريدة على "تويتر" أرفقها بصورة للشهيدة زهرة بركل قال فيها "لست أقوى من هتلر، ولا أنت في براعة موسوليني، لكن صمت المجتمع الدولي من جعلك النازي الفاشي المستذئب، ورغم ذلك فإن سقوطك سيكون مدويًا بشكل أكبر أيها (السلطان)".

ونشر الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الرقة خالد بركل على صفحته في "فيس بوك" معلقًا على الهجوم "رغم أنف الطورانيين المعتدين ماضون نحو تحقيق مشروعنا الإنساني لنهضة الشعوب والأمم في براديغما الأمة الديمقراطية.. بشهدائنا نقتدي وعلى خطاهم ماضون".

كما تفاعل الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو مع الحادثة أيضًا، وقال عبر صفحته على "فيس بوك" "ستكونون شعلة تنير دربنا وخير قدوة لنا في المضي قدمًا نحو تحقيق النصر الأكيد".

وأضاف مشيرًا إلى منفذي الهجوم "إرهابكم لن يثنينا عن نضالنا، بل على العكس سيزيدنا إصرارًا على مواصلة درب الشهداء والأخذ بثأرهم".

وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس تعاطف بلادها "العميق مع أسر المدنيين الأبرياء الذين قُتلوا وجرحوا اليوم في سوريا في الهجوم الإرهابي في قرية "تل حلف" غربي مدينة رأس العين شمالي سوريا والغارة الجوية في كوباني".

وشارك عدد من المستخدمين هاشتاغ "تركيا دولة إرهابية"، كـ رد فعل على الهجوم الذي شنته على النساء في كوباني.

فيما دعا عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الجميع إلى التظاهر اليوم، في مدينة كوباني احتجاجًا على الهجوم التركي.

ANHA