ردود أفعال متباينة حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن "جذور أزمة أوكرانيا تعود إلى استفزازات حلف الشمال الأطلسي، ولا نعتبر اللجوء إلى الحرب طريقاً للحل".

وأضاف عبد اللهيان في تغريدة باللغتين الفارسية والإنجليزية عبر "تويتر": "وقف إطلاق النار والتركيز على حل سياسي وديمقراطي أمرٌ ضروري".

من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن طهران تبحث "تسيير رحلات خاصة لإجلاء المواطنين الإيرانيين من أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه "منذ بداية الاضطرابات في أوكرانيا، شكلنا خلية إدارة في وزارة الخارجية بهذا الخصوص".

من جانبها، أعلنت الصين أن روسيا قررت شن عمليتها العسكرية في أوكرانيا بشكل مستقل دون التشاور مع بكين واعتبرت بكين أن هذه العملية "ليست غزواً".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس: "روسيا دولة كبرى وتتصرف بشكل مستقل بناء على قراراتها الاستراتيجية، ولا تحتاج إلى موافقة الصين قبل اتخاذ أي خطوات".

وشددت المتحدثة على أن الصين تتابع عن كثب تطورات الوضع في أوكرانيا، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس ومنع خروج الوضع عن السيطرة".

ورفضت هوا وصف العملية العسكرية الروسية بأنها "غزو"، مشيرة إلى أن هذا المصطلح متحيز، وامتنعت عن الإجابة عن أسئلة عما إذا كانت بكين على اتصال مع قادة روسيا وأوكرانيا.

وقالت إن القضية الأوكرانية لها "خلفية تاريخية معقدة جداً" ووراءها "عوامل مختلفة"، وأكدت أن الصين وروسيا تطوران شراكتهما الاستراتيجية الشاملة على أساس المساواة.

في غضون ذلك، حذرت سفارة الصين في أوكرانيا رعاياها من "اضطرابات شديدة" ونصحتهم بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.

فيما دان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الهجوم الروسي على أوكرانيا، واعتبره خرقاً خطيراً للنظام الدولي.

فيما سيجري رئيس الوزراء نفتالي بينيت مشاورات مع وزير الخارجية يائير لبيد حول الهجوم الروسي لأوكرانيا تمهيداً للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده لابيد بعد ظهر اليوم بهذا الشأن. ومن المقرر ان يعقد بينيت جلسة خاصة حول الموضوع الأوكراني في المساء بحضور لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

كما دان الاتحاد الأوروبي سلوك روسيا "غير المبرّر" وحذر من أن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواجه "عزلة غير مسبوقة" بعد تدخله العسكري في أوكرانيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل أمام الصحفيين إن الاتحاد يحضر حزمة جديدة من العقوبات ستكون "الأشد على الإطلاق".

فيما قالت ألمانيا إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة السبع، ستعمل على استهداف روسيا بعقوبات شديدة.

ويعقد القادة الأوروبيون قمة اليوم الخميس كانت مقررة قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا ليلاً.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال نددا الخميس بهجوم روسيا على أوكرانيا وتعهدا بـ "محاسبة" موسكو.

وفي تركيا أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني اليوم، بشأن الأحداث في أوكرانيا.

وقال السفير الأوكراني لدى تركيا إن كييف طلبت من أنقرة إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا.

(م ش)