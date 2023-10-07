ردُّ أهالي قامشلو على الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

التقت وكالتنا أهالي مدينة قامشلو لاستطلاع آرائهم ومواقفهم حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، حيث قال عثمان مراد، إن "هجمات دولة الاحتلال التركي ليست جديدة، ولن نخاف منها وسنختار طريق

المقاومة؛ لأننا شعب مقاوم ولن نبتعد عن تاريخنا وأرضنا".

كما أكد أحمد إبراهيم "لن يستطيع الاحتلال إخراجنا من أرضنا بالمدافع والطائرات؛ لأننا سنتصدى لهجماته بإرادتنا طالما هناك دم في أجسادنا، ومستعدون لأي شيء من أجل وطننا".

أما آرمانج محمد، فأكدت أنهم سيدعمون قوات سوريا الديمقراطية حتى النهاية، وسيدافعون عن مكتسبات ثورة 19 تموز.

وقالت إن "دولة الاحتلال التركي تستهدف مشروع الأمة الديمقراطية وتهاجم حتى المهجّرين في المخيمات وتستهدفهم بشكل مباشر، إلا أنها لن تستطيع النيل من إرادتنا لأننا سنقاوم ونتصدى لها وفق مبدأ حرب الشعب الثورية".

محمد جميل، نوّه إلى أن المرحلة الحالية تفرض على شعب شمال وشرق سوريا أن يكون في الساحات والميادين.

فيما شددت ردة حسن "لن نترك أرضنا حتى لو اضطررنا إلى حفر الآبار وسحب المياه بالدلاء".

كما لفت مظهر شيخو، إلى استهداف البنية التحتية وقال: "هذه إبادة جماعية، لأن دولة الاحتلال التركي لم تقبل الشعب الكردي على مدى تاريخها. لقد سعت دائماً إلى القضاء على الكرد في أي مكان".

من جانبه، أوضح مهند العيدان، أن هدف الدولة التركية المحتلة هو احتلال مناطق شمال وشرق سوريا، وبناءً عليه تنفذ هجماتها ومخططاتها.

فيما قال طراد حسين: "هذا الهجوم هو نتيجة صمت ومواقف القوى الدولية التي لا تحرك ساكناً".

(ك)

ANHA