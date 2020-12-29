ردًّا على إجراءات مماثلة.. روسيا تفرض عقوبات على مسؤولين ألمان

ووسّعت روسيا، اليوم الثلاثاء، العقوبات التي تفرضها على مسؤولين ألمان، على خلفية اتهامات بالقرصنة المعلوماتية استهدفت البرلمان الألماني في 2015.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ردًّا على إجراءات مدمرة من الاتحاد الأوروبي، قررت موسكو توسيع قائمة المواطنين الألمان الذين يمنعون من دخول الأراضي الروسية"، من دون أن تكشف عن أسماء المسؤولين المستهدفين وعددهم.

وأعلنت روسيا منذ نحو أسبوع، فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين ردًّا على تدابير تبناها الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

(س ر)