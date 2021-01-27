ردًّا على التهديدات... شبيبة: سنقاوم

يسعى الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" إلى توسيع رقعة احتلالهم في مناطق شمال وشرق سوريا، عبر شن المزيد من الهجمات على المنطقة، بالإضافة إلى قضاء شنكال في باشور كردستان(جنوب).

شبيبة ناحية الدرباسية شددوا على أنهم سيقاومون لمنع الاحتلال التركي من احتلال منطقة أخرى في شمال وشرق سوريا.

'سنقاوم مع قسد'

وقالت الشابة جود ميرزو، إن "هدف الدولة التركية من تهديداتها على مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال هو كسر إرادة الشعب الكردي وتخويفه وإعادة ما فعل في عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض".

وأضافت "الدولة التركية لن تستطع القضاء على الشعب الكردي، لأنه شعب مقاوم ويعمل دائمًا على تحقيق أهداف أبنائه الشهداء".

ولفتت جود ميرزو إلى أن الفئة الشابة لن تسمح للاحتلال التركي أن ترتكب مجازر أخرى بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وقالت "سنقاوم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في خندقٍ واحد".

'البلبلة...حرب خاصة'

وبدوره أشار ساوند شيخ صالح إلى أن الاحتلال التركي دائمًا يهدد الشعب الكردي "والهدف الأساسي من التهديدات نشر الرعب والبلبلة بين الشعب، لأن تركيا تتبع الحرب الخاصة على شعوب المنطقة".

ولفت شيخ صالح إلى أن الشعب الكردي ذو تجارب، وقاوم من أجل حماية حقوقه، وخاصة بعد الانتصارات والإنجازات التي حققها في روج آفا "لذلك لن يخاف من تهديدات تركيا الفارغة".

وأضاف: "الشعب الإيزيدي في شنكال، بعد 2014 أسس قوات عسكرية من أبناء الشعب الإيزيدي، ولن يسمح بإعادة شنكال إلى عام 2014".

ومن جانبها شددت ستير أحمد على أنهم لن يتركوا تركيا تحتل مناطق جديدة من أراضي شمال وشرق سوريا وشنكال، وقالت "سنقف ونقاوم".

ونوهت ستير أحمد في ختام حديثها إلى أنهم سيعملون على إعادة كافة أراضي شمال وشرق سوريا المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

(آ ح/هـ ن)

ANHA