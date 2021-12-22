وجاء ذلك عبر بيان نشرته السفارة الروسية في واشنطن على حسابها في "تويتر" اليوم الأربعاء، رداً على تغريدة ذكر فيها المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن "روسيا ووكلاءها وليس أوكرانيا أو الولايات المتحدة مسؤولون عن تصعيد التوترات".

ودعت السفارة الروسية في بيانها "الخارجية الأميركية إلى عدم تشويه الحقيقة، ومن أجل خفض التصعيد يتعين على الولايات المتحدة الامتناع عن إنشاء مواقع عسكرية موجهة ضد روسيا عند حدودنا" بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وطلبت السفارة الروسية خصوصاً من الولايات المتحدة التعهد ووقف امتداد حلف الناتو شرقاً وعدم منح أي من الدول المنتمية سابقاً إلى الاتحاد السوفيتي العضوية فيه وعدم استخدام البنى التحتية الخاصة بها لممارسة أي أنشطة عسكرية وعدم تطوير التعاون العسكري الثنائي معها.

ولفتت السفارة إلى أن هذه الخطوات ستتيح خفض التوترات الخطيرة في أوروبا وإبرام اتفاقات بخصوص ضمانات تتعلق بـ"أمن متساو لا يتجزأ".

وجاءت تغريدة برايس في معرض تعليقه على اتهام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو شركات أميركية خاصة بتحضير استفزازات كيميائية في منطقة نزاع دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

(ل د)