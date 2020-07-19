ردع الإرهاب: اعتقال أمير وعدد من خلايا داعش في اليوم الثالث

تستمر قوات سورية الديمقراطية بالتنسيق مع مجلس دير الزور العسكري وقوات حماية المرأة وبمشاركة قوى الأمن الداخلي بحملتها العسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، والقضاء على خلاياه النائمة في يومها الثالث ضمن المرحلة الثانية لحملة "ردع الإرهاب" التي بدأتها قوات سورية الديمقراطية في الرابع من شهر حزيران المنصرم، والتي تستهدف المناطق والقرى الواقعة شرق نهر الفرات.

وتمكنت قوات الكوماندوس التابعة لقوات سورية الديمقراطية من اعتقال أمير داعشي مسؤول عن توزيع المرتبات المالية لعناصر خلايا تنظيم داعش، والأشخاص المتعاملين معه، بالإضافة إلى اعتقال عدد آخر من عناصر التنظيم.

مراسل وكالتنا أنباء هاوار أفاد من خلال تعقبه للحملة أن قوات الكوماندوس استطاعت إلقاء القبض على الأمير الداعشي ولم يتم التعرف على اسمه، في بلدة الشحيل الواقعة شرقية مدينة دير الزور.

وأضاف مراسلنا أن قوات الأمن الداخلي بمساندة قوات الكوماندوس التابعة لقوات سورية الديمقراطية قامت باعتقال عدد من المشتبهين بولائهم للتنظيم والمتعاملين معه في كل من قرية جديد العكيدات وجديد البكارة الواقعتان غربي بلدة البصيرة شرقي مدينة دير الزور.

ومع دخول المرحلة الثانية من الحملة في يومها الثالث، استطاعت القوات المشاركة في الحملة من اعتقال عدد من العناصر، والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة وحشوات قذائف الهاون، بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد من الألغام المتفجرة التي كانت معدة للتفجير وعلى عدد من المعدات الإلكترونية.

(أ م)

ANHA