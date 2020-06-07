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ردع الإرهاب ..اعتقال 8 أشخاص مشتبهين بارتباطهم  بداعش

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية في إطار حملة ردع الإرهاب 8 أشخاص مشتبه بصلتهم مع مرتزقة داعش، فيما استولت على كميات من الأسلحة والذخيرة في منطقة الروضة شمال شرق مدينة دير الزور.
خبر 2020-06-07T13:24:00 دير الزور

تستمر قوات سوريا الديمقراطية بحملتها العسكرية ضد خلايا مرتزقة داعش التي أطلقتها في ريفي الحسكة ودير الزور، في يومها الرابع على التوالي.

وبحسب مراسلنا المرافق للحملة، فقد تمكن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية اليوم، وخلال المرحلة الثانية من الحملة من اعتقال 8 أشخاص مشتبهين بارتباطهم مع مرتزقة داعش.

المراسل ذكر أيضاً أن القوات استولت على كمية من الأسلحة والذخيرة، خلال عملية تمشيط في منطقة الروضة في شمال وشرق مدينة دير الزور.

والجدير ذكره أن المرحلة الثانية تجري في صحراء دير الزور باتجاه الحدود العراقية – السورية.

(ب ر/سـ)

ANHA


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