ردع الإرهاب ..اعتقال 8 أشخاص مشتبهين بارتباطهم  بداعش

تستمر قوات سوريا الديمقراطية بحملتها العسكرية ضد خلايا مرتزقة داعش التي أطلقتها في ريفي الحسكة ودير الزور، في يومها الرابع على التوالي.

وبحسب مراسلنا المرافق للحملة، فقد تمكن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية اليوم، وخلال المرحلة الثانية من الحملة من اعتقال 8 أشخاص مشتبهين بارتباطهم مع مرتزقة داعش.

المراسل ذكر أيضاً أن القوات استولت على كمية من الأسلحة والذخيرة، خلال عملية تمشيط في منطقة الروضة في شمال وشرق مدينة دير الزور.

والجدير ذكره أن المرحلة الثانية تجري في صحراء دير الزور باتجاه الحدود العراقية – السورية.

(ب ر/سـ)

ANHA