رامي مخلوف يرسل كتاباً إلى الأسد: العصابات وأثرياء الحرب نفذوا تهديداتهم

ونشر مخلوف عبر صفحته الشخصية مضمون كتاب وجهه إلى الأسد، والذي قال فيه إن الأمر وصل مع من وصفهم بالعصابات وأثرياء الحرب إلى "تنفيذ تهديداتهم بسبب عدم تنازلنا عن الشركات والأملاك فقد قاموا ببيع أملاكي وشركاتي وصولاً إلى منزلي ومنزل أولادي بعقود ووكالات مزورة"

وخاطب مخلوف الأسد بالقول: "فإذا كان يا سيادة الرئيس يرضيك ذلك فلا كلام لي بعد ذلك"

وأوضح مخلوف في رسالة نشر نصها "لضمان وصولها إلى وجهتها" أنه أرسل عدة كتب إلى عدد من الجهات إلا أن من وصفهم بالعصابات كانوا يطلعون على مضمون الكتب ليعدلوا مسار "استيلائهم على شركاتنا وأملاكنا في وقت نحن محاصرين به لا يمكننا تنظيم أية وكالات لتعيين أي محامين عنا أو رفع أي دعوى للدفاع عن أنفسنا"

وأضاف مخلوف أن من وصفها بالعصابات اتبعت مؤخراً أسلوباً جديداً إذ عملت على "تزوير عقود ووكالات بيع وتسجيلها بتواريخ قديمة" وقال إن الأمر وصل "بهؤلاء الذين لا يمتلكهم سوى الجشع والطمع والظلم أن يبيعوا زوراً بيوتنا التي نسكن بها دون أن يكتفوا بذلك بل تطاولوا وتمادوا على عقارات أولادنا القصر " حسب مخلوف الذي أوضح أن ذلك جاء "تنفيذاً لما سبق وأن تم تهديدنا به وذلك بالاستحواذ عنونةً على كل شيء لنا ووصولاً لمساكن عيشنا بحال لم نقم بالتنازل عن ما هو مطلوب منا"

وسأل مخلوف: "لماذا وبالرغم من كل ما تم ويتم ذكره لا يتم الاكتراث من قبلكم أو من قبل أي جهة عامة كنا قد توجهنا لها بمسألة بهذا الحجم تنطوي على عمليات احتيال وتزوير تشكل أكبر ملف فساد يمر بتاريخ الجمهورية العربية السورية وينال من هيبتها؟"

(ي ح)