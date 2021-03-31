رابطة نوروز: شعلة نوروز ومقاومة أكيتو ستظل موقدة

هذا وبعثت الرابطة من العاصمة اللبنانية بيروت، برقيّة تهنئة إلى رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي، بمناسبة عيد الأكيتو.

وتقدّمت الرابطة "بمناسبة الأول من نيسان، عيد رأس السنة البابلية الآشورية السريانية الكلدانية، عيد أكيتو، إلى شعوب المنطقة عامة وإلى شعبنا السرياني الآشوري الكلداني خاصًة، بأحرّ التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الأصيلة والعريقة المتجذّرة في عمق التاريخ".

وقالت "إنّ هذا العيد المجيد، كما عید نوروز، جاء في ظل ما تشهده المنطقة عامة من صعوبات وتحديات كبيرة، وفي ظل ما يشهده وطننا لبنان خاصًة من مخاطر حقيقية وكبيرة من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى وباء کورونا القاتل، الذي حال دون قيامنا جميعًا باحتفالات كبيرة".

واستدركت أنّ "نضال ومقاومة ووحدة شعوبنا في المنطقة تفوق كل الصعوبات والتحديات، كما أنّ الميراث التاريخي الذي يجمعنا أكبر من كل الانتهاكات، والجرائم الداعشية التي ترتكبها تركيا وأعوانها في المنطقة، للقضاء على مقاومة شعوبنا السريانية والكردية والعربية في شمال شرق سوريا".

وأكّدت رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية "أنّ شعلة مقاومة نوروز ومقاومة أكيتو ستظل موقدة رغم كل الممارسات الإرهابية للطغاة والمتآمرين".

واختتمت قائلة: "إننا نؤكّد على أهمية الشراكة الحقيقية بين شعبينا، والتي هي أساس مبادئ وفلسفة الأمة الديمقراطية التي تعتمد على العيش المشترك وأخوة الشعوب. إذ علينا جميعًا وأينما كنّا، بالعمل الدؤوب في سبيل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها شعوبنا بفضل دماء شهدائنا الأبطال".

ANHA