رابطة نوروز تحيي ذكرى يوم التضامن العالمي مع كوباني وتثني على دور المرأة

ومع حلول الذكرى السنوية السابعة ليوم التضامن العالمي مع مقاومة كوباني والذي يصادف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، باركت تنظيمات نسائية في شمال وشرق سوريا وخارجها، هذا اليوم على كافة الشعوب المقاومة والصامدة في وجه السياسات العدائية التي تستهدف إرادتهم.

كما باركت رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية حلول هذا اليوم، خلال ندوة نسائية أقيمت في مقر الرابطة، وفي بداية الندوة تطرقت رئيسة الرابطة، حنان عثمان، إلى أهمية مقاومة كوباني التي كانت بريادة نسائية، وتصدت لأعتى القوى الإرهابية في العالم.

وأكدت أن المرأة سطرت، إلى جانب مقاومة وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) عام 2014، ملاحم أسطورية، بشجاعتها وبسالتها في قتالها ضد مرتزقة داعش دفاعاً عن كوباني، ما جعل العالم يساند تلك المقاومة بإعلان يوم الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع مقاومة كوباني.

في سياق آخر، تحدثت الأستاذة الجامعية ورئيسة جمعية المساواة - وردة بطرس للعمل النسائي، الدكتورة ماري ناصيف الدبس، حول موضوع العنف ضد المرأة، وأسهبت في شرح أشكاله وأنواعه، وسبل مواجهته ومناهضته.

وفي ختام كلمتها، حيَّت الدكتورة ماري ناصيف الدبس، مقاومة الشعب الكردي في سبيل الحرية والكرامة، وأثنت على المقاومة الباسلة التي سطرتها المرأة الكردية في كوباني.

(ي م)

ANHA