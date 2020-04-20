رابطة نوروز الثقافية: على القوى المعنية وقف النزاعات في زينه ورتي والبدء بالحوار

أدلت رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في لبنان ببيان إلى الرأي العام حول التصعيد الأخير في منطقة زينه ورتي جنوب كردستان.

وجاء في البيان:

"إن التصعيد الذي نشهده مؤخراً في إقليم كردستان "جنوب كردستان" يخدم فقط أجندات الدول المحتلة لأراضينا، كما هو معلوم تاريخياً وحاضراً إن محتلي كردستان هم وراء التوترات والصراعات التي حدثت وتحدث مؤخراً في منطقة ورتي، ونحن كرابطة نوروز وكرد لبنان نعبّر عن خشيتنا من الانجرار وراء مخططات الاحتلال وسياساته التي تهدف إلى "قتل الكرد بيد الكرد".

كما أننا في الوقت نفسه نُعرب عن رفضنا واستيائنا الكبير للسماح للقوات العسكرية الاحتلالية التركية والإيرانية بتنفيذ مخططاتهما التوسعية التي تهدف إلى الهيمنة الكلية على كل شبر من أرض كردستان، وإبادة الشعب الكردي بكافة الوسائل.

من لبنان وباسم كل كردي وطني وشريف نطالب بتعزيز الوحدة الكردستانية واللحمة الوطنية التي هي السبيل الوحيد لصد كافة التهديدات الجسدية والثقافية الوقوف سداً منيعا في وجه مخططات الاحتلال والأعداء.

علينا أن نأخذ العبر من تاريخنا الأليم، وأن نقتنع ونؤمن بأن عدو الأمس لا يمكن أن يكون صديق اليوم، إننا وبدافع مشاعرنا الوطنية نرجو من كافة الأطراف الكردستانية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية لتحقيق الحلم الذي طالما راودنا وهو الوحدة الوطنية و التصدي لكافة المخططات القذرة الهادفة إلى اندلاع حرب أهلية كردية كردية، حيث الرابح الوحيد في هذه المعركة ستكون القوى المحتلة والضحية سيكون الشعب الكردي.

لهذا نُشدّد بأن هكذا سياسات لا تخدم المصلحة الوطنية.

ولهذا نطالب من كافة القوى المعنية بوقف هذه النزاعات غير المجدية والبدء بالحوار والتفاهم، للوصول إلى حل يخدم الوحدة الوطنية وتجنباً لإراقة المزيد من الدماء واحتراماً لآلاف الضحايا والشهداء الذين وقعوا في هكذا نزاعات ذات أهداف ضيقة.

كما أننا نطالب شعبنا العظيم بتحمل مسؤولياته الوطنية والتقرب بشكل حساس من الأوضاع الأخيرة، وأن يلعب دوراً أكثر صرامة في كسر مخططات الأعداء الهادفة إلى ضرب الكرد بالكرد، وعدم الانجرار وراء هذه الفتنة الخطرة جداً".

(س و)

ANHA