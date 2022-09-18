رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية تحتفل بمرور 8 سنوات على تأسيسها ببيروت

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، ومن ثم رحبت عضوة الهيئة الإدارية في الرابطة نسرين برو بالحضور وتطرقت إلى مسار تأسيس الرابطة، شاكرة كل اللذين ساهموا وبذلوا جهوداً حثيثة في سبيل تطوير وتفعيل نشاطات الرابطة على كافة الأصعدة.

تلا ذلك عرض للتقرير السنوي لأهم نشاطات الرابطة لعام 2022، حيث تمت قراءته من قبل جمال حسن، رئيس رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية. وبعد استعراض مجالات عمل الرابطة من خلال فيديو قصير، اختُتِمت الاحتفالية بحفل فني أحيَته فرقة الرابطة "ولاتي روجيه" للثقافة والفن.

ورابطة نوروز الثقافية والاجتماعية تعرّف نفسها، بأنها تهتم بنشاطات الجالية الكردية في لبنان، وتنظّم الفعاليات التي من شأنها تنظيم الجالية، وتهدف إلى المساهمة في نشاطات اجتماعية، صحية، ومشاريع تربوية وثقافية، وتنمية المواهب الفنية والتراثية والفلكلور الكردي، وتوعية وتدريب المرأة من الناحية الاجتماعية، السياسية والثقافية، وتعليم اللغة الكردية وتعريف هويتها.

وتأسست في 2 أيلول 2014 وافتتحت بشكل رسمي في 16 أيلول من نفس العام في العاصمة اللبنانية بيروت.

(سـ)