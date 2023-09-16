رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية تحتفل بالذكرى التاسعة لتأسيسها في بيروت

احتفلت رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية بالذكرى التاسعة لتأسيسها وذلك في مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت. وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية.

وتحدث رئيس الرابطة جمال حسن، ورحّب بالحضور، وكل الذين ساهموا وبذلوا جهوداً حثيثة في سبيل تطوير وتفعيل نشاطات الرابطة على كافة الأصعدة.

وكانت هناك مداخلة للصحافي الأرمني هامو موسكوفيان، عبّر فيها عن سعادته بمعرفته بالكرد عامة، ورابطة نوروز بشكل خاص، وأكد أن الأرمن والكرد شعب واحد لهم معاناة واحدة.

ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية في لبنان، عبد السلام أحمد، ألقى كلمة أشار فيها إلى أمله بأن تقوم رابطة نوروز بدورها المنوط بها كجسر للتواصل بين العمق الكردستاني والعالم العربي، متمنياً لها التوفيق والنجاح في الأعوام المقبلة.

وخلال مداخلة للحاضرين، أكدوا حق الكرد في البرلمان اللبناني، أو أي قوى مجتمعية. تلا ذلك عرض للتقرير السنوي لأهم نشاطات الرابطة، ومجالات عمل الرابطة من خلال فيديو قصير.

واختُتمت الاحتفالية بحفل فني على أنغام الموسيقا والرقصات الكردية وسط تفاعل الحاضرين.

ورابطة نوروز الثقافية والاجتماعية تعرّف نفسها، بأنها تهتم بنشاطات الجالية الكردية في لبنان، وتنظّم الفعاليات التي من شأنها تنظيم الجالية، وتهدف إلى المساهمة في نشاطات اجتماعية، صحية، ومشاريع تربوية وثقافية، وتنمية المواهب الفنية والتراثية والفلكلور الكردي، وتوعية وتدريب المرأة من الناحية الاجتماعية، السياسية والثقافية، وتعليم اللغة الكردية وتعريف هويتها.

وأسست في 2 أيلول 2014 وافتتحت بشكل رسمي في 16 أيلول من العام نفسه في العاصمة اللبنانية بيروت.

(سـ)