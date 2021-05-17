رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية تعقد ندوة بمناسبة يوم اللغة الكردية في لبنان

وحضر الندوة التي أقيمت في مركز الرابطة بالعاصمة اللبنانية بيروت العشرات من أبناء الجالية الكردية.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم تحدثت رئيسة رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، حنان عثمان، التي باركت يوم اللغة الكردية الذي يصادف (15 آيار)، وقالت: "اللغة الكردية هي هويتنا وثقافتنا ووجودنا"، ولفتت إلى محاولات صهرها، مبيّنة أنها لا زالت صامدة رغم جميع المحاولات التي استهدفتها.

ومن جانبه ذكر عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، سرحت جولي، أن تاريخ هذا اليوم يعود إلى (15 أيار عام 1932) تاريخ تأسيس مجلة هاوار، بجهود المثقفين الكرد جلادت بدرخان، جكر خوين، نورالدين ظاظا وأوصمان صبري، منوهًا إلى أنها أصبحت الوسيلة المعبِّرة عن آمال الشعب الكردي.

وفيما أشار ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان، عبد السلام أحمد، إلى مدى توغل اللغة الكردية في العمق التاريخي، ولفت إلى الدور الذي لعبه الفن الكردي في منع اللغة الكردية من الاندثار على الرغم من ازدياد الحملات الهادفة إلى صهرها ومحوها.

لتختتم الندوة بحلقات الدبكة التي عقدها الحضور على وقع الأنغام الفلكلورية الكردية، مرددين الهتافات التي تحيي اللغة الكردية.

(ش ف/س ر)

ANHA