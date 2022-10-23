رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في لبنان تحيي الذكرى الـ 38 لرحيل الشاعر الكردي جكرخوين

وبدأت الأمسية التي حضرها أبناء وبنات الجالية الكردية في لبنان، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية، ثم تطرق رئيس رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، جمال حسن، إلى السيرة الذاتية للشاعر الخالد جكرخوين، وإلى ثورته الشعرية الأدبية، وذكر أهم كتبه وأشعاره. كما نوه إلى أهمية الشعر عموماً وشعر جكرخوين خصوصاً للشعب الكردي والأدب المعاصر.

ثم ألقى مسؤول لجنة الثقافة والفن في الرابطة، خليل خالد، مقتطفات من شعر الشاعر جكرخوين، تلا ذلك عرض فني قدمته فرقة الرابطة "ولاتي روجي" تضمّن أغاني من كلمات الشاعر الكبير جكرخوين.

وتلت الأمسيةَ أيضاً وقفة احتجاجية رمزية شارك فيها الحضور، بالإضافة إلى قراءة بيان باسم الجالية الكردية في لبنان، من قبل عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، أدهم شحود.

واستنكر البيان العدوان التركي الفاشي على باشور، واستخدامه الأسلحة الكيميائية المحرّمة دولياً في "هجماته الوحشية على قوات الكريلا وأبناء وبنات الشعب الكردي".

وتطرق البيان إلى مدى خطورة الأسلحة الكيميائية على الشعب الكردي من إفراغ للقرى والمدن وتهجير للشعب من موطنه، وإلى الهجمات التي يتعرض لها مقاتلو الكريلا منذ شهور عدة بالأسلحة الكيميائية التي تستخدمها الدولة التركية الفاشية والعدوانية في هجماتها ضدهم، وسط صمت المنظمات الدولية المعنية.

(ف)