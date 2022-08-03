رابطة عفرين الاجتماعية تناشد المنظمات الحقوقية لإيقاف الاحتلال التركي عن إصدار الأحكام ضد المواطنين الكرد

أدلت اليوم رابطة عفرين الاجتماعية ببيان إلى الرأي العام تنديداً (بإصدار المحكمة الجنائية التابعة للائتلاف السوري حكم الإعدام على الشاب الكردي حسين يوسف حسين) وذلك أمام مكتب رابطة عفرين الاجتماعية بمدينة قامشلو. وقرئ البيان باللغة العربية من قبل عضوة رابطة عفرين الاجتماعية، خناف عثمان، وجاء في البيان:

"بتاريخ 2022/07/27 يوم الأربعاء, أصدرت المحكمة الجنائية التابعة للائتلاف السوري المعارض التابع للاحتلال التركي في مدينة عفرين أحكاماً قضائية ضد عدد من المواطنين الكرد من أهالي بلدة شيه/شيخ الحديد، المقيمين في حي المحمودية بمدينة عفرين، بعد اتهامهم بذرائع واهية واعتيادية والتي هي التعامل مع الإدارة الذاتية وانتزاع الاعتراف منهم بالإكراه تحت الضرب والتعذيب

وأضاف البيان "حيث أصدرت حكماً بالإعدام على الشاب الكردي (حسين بن مصطفى يوسف حسين 20 عاماً )، وذلك بتهمة أدائه للخدمة الإلزامية لدى الإدارة الذاتية السابقة ومقاومته للغزو التركي لمنطقة عفرين، علماً أن المتهم قد تم اختطافه من منزله الكائن في حي المحمودية بمدينة عفرين بتاريخ 2021/4/28 أي بعد ثلاث سنوات من الاحتلال التركي لمدينة عفرين ، ومن المؤكد بأنه بتاريخ احتلال عفرين كان قاصراً لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وهذا لوحده يجعل من الحكم باطلاً ومنافياً لكل القوانين الدولية .

وأكد البيان بأن هذه "الأحكام الجائرة هي باطلة وكيدية لكونها قد صدرت عن سلطة مؤقتة وغير شرعية، وهي سلطة الاحتلال، إضافة أنها لم تراعِ أصول التقاضي ولم تلتزم بإجراءات أصول المحاكمات الجزائية من حيث علانية المحاكمة والنزاهة والحيادية وحق المتهم في الدفاع عن نفسه من خلال توكيل من يشاء من المحامين".

وتابع "إننا في رابطة عفرين الاجتماعية ندين ونستنكر ممارسات الفصائل التابعة للاحتلال التركي في عفرين، ونطالب جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية بالتحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة قبل أن تقوم الفصائل بإعدام الشاب (حسین بن مصطفى يوسف حسين)، ونطالب بالسرعة القصوى بإيقاف تنفيذ الأحكام المجحفة بحق المواطنين الآخرين".

وناشد البيان منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإدانة وإيقاف الفصائل التابعة للاحتلال التركي عن تنفيذ هذه الأحكام الإجرامية، "لأن الصمت حيال هذه الجريمة و ممارسات الفصائل التابعة لتركيا وانتهاكاتها بحق الكرد في المناطق المحتلة يعطيها المزيد من الدعم للاستمرار بهذه السياسة والإبادة وبالتالي كل من يستطيعون وضع حد لفصائل الجيش الوطني السوري التابع لتركيا والذين يلتزمون الصمت حيال ممارساتها هم شركاء معهم في جرائمهم".

(ا. ي)

ANHA