رابطة عفرين الاجتماعية تحيي الذكرى الـ33 لرحيل الفنان جميل هورو

استذكار الفنان جميل هورو، جرى في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، وحضره عدد من مهجري عفرين القاطنين في مدينة قامشلو، بالإضافة للعشرات من أهالي المدينة، وممثلي حركة المجتمع الديمقراطي. وبدأ بالوقوف دقيقة صمت، ليتم بعدها عرض سنفزيون عن حياة ومسيرة الفنان "جميل هورو"، تلته كلمة للفنان خليل خمكين وألقاها عبر اتصال هاتفي تحدث فيها عن الفترة القصيرة التي قضاها مع الفنان الراحل وسرد بعض القصص عن حياته الفنية والمجتمعية.

تلتها فقرات غنائية ومعزوفات، للفنان الراحل جميل هورو، تم تقديمها من قبل فرقة" جياي كرمينج"، لتنتهي الاحتفالية بعقد الحضور حلقات الدبكة.

ويذكر عن الفنان الراحل جميل هورو بأن له العديد من المشاركات الفنية في العديد من المناسبات والمهرجانات ومن أهم ما قدم من الأغاني: "ممي آلان، طيار آغا، لو بافو، لو لاوو، صالح بك، بدوجان".

وتوفي الفنان العفريني الراحل جميل هورو عام 1989م ، وذلك بسبب معاناته من مرض في الكبد.

(ك آ/سـ)

ANHA