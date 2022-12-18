رابطة عفرين الاجتماعية تحيّ صمود مهجري عفرين في وجه حصار حكومة دمشق

أدلت رابطة عفرين الاجتماعية، اليوم الأحد، ببيان إلى الرأي العام؛ للتنديد بالحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على مهجّري عفرين في مناطق الشهباء، وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وذلك أمام مكتب رابطة عفرين الاجتماعية في مدينة قامشلو.

وقرئ البيان من قبل عضوة مجلس رابطة عفرين الاجتماعية، جيهان حسين.

جاء في مستهل البيان "منذ أكثر من شهرين، تفرض حكومة دمشق حصاراً شديداً على مناطق الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، مانعة دخول المحروقات والأدوية المواد الغذائية إليها؛ الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية إن استمر هذا الحصار بحق هذه المناطق التي تضم مئات الآلاف من النازحين والمهجرين قسرياً".

واستنكر البيان "نحن في رابطة عفرين، ندين ونستنكر هذا الحصار الجائر بحق مناطقنا، ونناشد منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان؛ لفك الحصار"، مناشداً "كافة وسائل الإعلام للتوجه إلى هذه المناطق المحاصرة؛ لرصد الوضع المعيشي ومعاناتهم في ظل فقدان مادة المحروقات والأدوية والمواد الغذائية".

وطالب البيان في ختامه "جميع المسؤولين المعنيين بالتّحلي بروح المسؤولية اتجاه هذه الكارثة الإنسانية، ونحن بدورنا نحيّي صمود أهلنا ومقاومتهم لكافة التهديدات ومتابعة حياتهم على الرغم من الآلام والأوجاع والمعاناة على أمل العودة لديار الزيتون".

(ل م)

ANHA