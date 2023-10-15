رابطة آل البيت: تركيا تهدف إلى ضرب أمن واستقرار مناطقنا وإحياء داعش من جديد

لاقت هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة ردود فعل منددة من قبل أهالي شمال وشرق سوريا، حيث قال رئيس رابطة آل البيت في الطبقة عدنان العليوي لوكالتنا: "يدّعي أردوغان الإسلام والإسلام براء منه؛ لأنه يقتل الأطفال والنساء ويقصف البنى التحية والمنشآت الحيوية والمشافي في مناطقنا".

أوضح عدنان العليوي: "إن ما تمر به مناطقنا من هجوم وحشي وهمجي من قبل الاحتلال التركي الفاشي الذي يريد إبادتنا بذريعة تفجير أنقرة، هدفه ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة واستهداف وحدة شعب شمال وشرق سوريا وإحياء مرتزقة داعش من جديد".

وحثّ العليوي رجال الدين في تركيا والعالم على ضرورة الوقوف في وجه هجمات أردوغان ومرتزقته على شمال وشرق سوريا.

بدوره، أدان الشيخ محمد الراوي الهجمات التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وقال إن ذريعة تركيا في حفظ أمنها القومي ما هي إلا كذبة تستخدمها لإرضاخ الإدارة الذاتية وشعب المنطقة؛ وقال: "لكنها لا تعلم أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان جاء لتحرير الشعوب من الظلم والعبودية".

طالب الرواي: "رجال الدين في تركيا والعالم بالوقوف في وجه هجمات الطاغية أردوغان وأذنابه".

(ف)

ANHA