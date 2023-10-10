رابطة آل البيت في الطبقة تدعو الدول الإسلامية للوقوف ضد الهجمات التركية

أدلت اليوم، رابطة آل البيت في الطبقة ببيان إلى الرأي العام، حول هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

ألقي البيان أمام مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة وريفها، بحضور، ممثلين وممثلات عن الإدارة المدنية والمؤسسة الدينية والأحزاب السياسية ومجلس تجمع نساء زنوبيا.

وجاء في مستهل البيان الذي قرئ من قبل رئيس رابطة آل البيت في الطبقة، عدنان العليوي: "أخذت اعتداءات الفاشية التركية في الأيام الأخيرة منحىً خطيراً حيث استهدفت المرافق المدنية والبنى التحتية لمؤسسات الكهرباء ومحطات الوقود والغاز والكثير من المرافق العامة وهذا يخالف المبادئ الإسلامية".

وتابع: "إن هذه الاعتداءات تخالف المواثيق الدولية والدينية حيث تؤثر على الأمن والسلام، ومن المؤلم لكل صاحب دين وضمير أن يرى أناساً أبرياء يتحولون إلى أشلاء وهم على سجادة الصلاة ويقرأون القرآن الكريم كما حدث للناس الآمنين المؤمنين الذين تساقطت دمائهم الطاهرة على كتاب الدين".

ودعا البيان "المؤسسات الدينية في الدولة التركية والدول الإسلامية عامة أن يقفوا ضد الظلم والممارسات التركية التي لم تبقي حجراً أو شبراً إلا وأحرقته وأصابه القتل والتدمير".

(ر ع/ س ر)

ANHA