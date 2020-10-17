وبدأت الاحتفالية بالنشيدين اللبناني والكردي، ثم الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء الكرد والأرمن والفلسطينيين، ثم ألقت رئيسة الرابطة، حنان عثمان، كلمة ترحيبية بالحضور، شكرت من خلالها الحضور على تلبية الدعوة، كما باركت تأسيس هذه الرابطة على أبناء الشعب الكردي كافة القادمين من روج آفا وكرد لبنان.

وأكدت حنان عثمان أن الرابطة، منذ تأسيسها وحتى اليوم، تبذل الجهود لتنظيم الجالية الكردية في لبنان، وتنظيم النشاطات المختلفة لإحياء الثقافة واللغة الكردية، بالإضافة إلى فتح وتوطيد العلاقات بين الشعبين الكردي واللبناني.

وأثنت رئيسة الرابطة على جهود عضوات الرابطة، وقالت: "لولا جهودكُن لما وصلنا إلى هذه المرحلة"، كما شكرت الرفيقات والشخصيات كافة على مساندة الرابطة في مسيرتها، ورأت بهن دعائم فعلية في تحقيق النجاح الذي حققته الرابطة.

كما تحدثت حنان عثمان عن أهمية مسيرة الرابطة النضالية، التي وعلى الرغم من الصعوبات والمطبات إلا إنها كانت مسيرة جديرة بالاحترام والتقدير، وقالت: "إننا نطفئ اليوم شمعتنا السادسة، على أمل الاستمرار في العطاء والتضحيات بشكلٍ أكبر في الأعوام القادمة، من أجل حقوق شعبنا الكردي في لبنان، والمثابرة على اكتساب الحقوق الثقافية والسياسية والاجتماعية، وكل ذلك سيكون بالمزيد من العطاء والتضحيات".

واستمرت الاحتفالية بعرض "سنفزيون" حول أبرز الأعمال والنشاطات التي قامت بها الرابطة خلال السنوات الخمس الماضية، ثم تلت رئيسة الرابطة أبرز النشاطات التي نفذتها الربطة خلال العام السادس من ولادتها، والتحديات التي واجهتها، خاصة بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت وتضرر مقر الرابطة.

وتوجهت مسؤولة الجناح النسائي في اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني أريج كردي بكلمة باركت فيها للرابطة الذكرى السادسة لتأسيسها، وقالت: "نشدّ على أياديكن الكريمة النقية بهذه المناسبة الجليلة، لأعمالكن كافة، التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز، وللدعم المستمر للمرأة اللبنانية والكردية، ونتمنى لكُن التقدم والازدهار والاستمرار".

ثم تلت أريج كردي قصيدة أعدتها خصيصاً لهذه المناسبة تحت عنوان: "عقبال المية"، حيّت فيها "السيدة الكردية التي فيها روح الكرامة القوية النضالية التي تجري في عروقها..".

ومن جهتها، باركت رئيسة رابطة "جين" النسائية بشرى العلي، لرابطة "نوروز" وشكرتها على الدعوة للحضور، وكميلاد جديد للرابطة بعد انفجار مرفأ بيروت والأضرار التي لحقت بمقرها، قدمت رابطة "جين" هدية رمزية عبارة عن لوحة فنية من التراث الكردي.

واختتمت الاحتفالية بلوحات من الفلكلور الكردي، حيث عقد الحضور حلقات الدبكة على وقع الأغاني الكردية.

(ز غ)