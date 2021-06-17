قيس الخزعلي: تركيا تهدف إلى ضم الأراضي التي تحتلها في العراق إلى حدودها

وتحدث الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، عن الهجمات الاحتلالية التركية وأهدافها، في كلمة متلفزة على قناة العهد العراقية، بمناسبة ذكرى تأسيس الحشد الشعبي.

وأكد الخزعلي في كلمته أن “الهجمات الاحتلالية للدولة التركية، ليست كسابقاتها، بل تهدف إلى احتلال دائم للمناطق الشمالية من العراق (جنوب كردستان)، وضم تلك المناطق إلى حدود الدولة التركية في مشروع يحلم به السلطان العثماني”.

وأشار الخزعلي إلى الاعتداءات التركية مثل التوغل التركي داخل الأراضي العراقية وقطع الأشجار وسرقتها إلى داخل تركيا وكذلك قصف مخيم النازحين، وقال: “كنا قد حذرنا في أكثر من مناسبة من نية السلطان العثماني التوغل في الأراضي العراقية ضمن مشروع استقطاع شمال العراق وإلحاقه بحلم الإمبراطورية العثمانية الجديدة”.

وأكد الخزعلي أن تقاعس الحكومة العراقية في الدفاع عن السيادة العراقية، وأن سماء العراق ليست محمية من أية اعتداءات خارجية، وقال: “لقد أكدنا ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بإكمال منظومة الدفاع الجوي العراقي، من أجل الدفاع عن سماء العراق والسيادة العراقية ضد الاعتداءات الجوية المختلفة، ولكن للأسف لم تتحرك الحكومة ولم تفعل شيئًا”.

(ش ع)