قياديون من مرتزقة داعش في قبضة قوى الأمن العراقية

وتمكنت قوات الأمن من الإطاحة بخلية "الفلوجة الداعشية"، بعد متابعتها في أعقاب استهدافها قوات الشرطة في المدينة، فيما أفادت السلطات العراقية بضبط عبوات ناسفة وأجهزة تفجير خلال تفكيك الخلية.

يأتي ذلك فيما نفت القوات المسلحة العراقية وجود حالة إنذار قصوى في بغداد، موضحة أن الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام.

ونفت القوات المسلحة في بيان لها ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، وأضافت بأن "الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام، وأن ما أُثير حول وجود برقية دخول القطعات الأمنية في حالة الإنذار "اليوم الجمعة "لا يتعدى موضوع الممارسات الأمنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي".

وفي وقت سابق، كانت السلطات العراقية قد اعتقلت مسؤول ما يسمى جهاز استخبارات داعش ومعاونه في بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام".

وتواصل القوى الأمنية العراقية ملاحقة بقايا مرتزقة داعش في البلاد، عبر عمليات مداهمة وإنزال في عدد من المناطق.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال في قضاء الرطبة غرب البلاد، وأسفرت العملية عن اعتقال الممول الرئيس لمرتزقة داعش في الرطبة والقبض على قيادي آخر.

(ي م)