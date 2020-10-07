قيادية: شعبنا قاوم الاحتلال ولا يقبله

احتلت تركيا برفقة مجموعاتها المرتزقة من السوريين منطقتي كري سبي/تل أبيض وسري كانية/رأس العين عقب هجوم على المنطقة في الـ9 من شهر تشرين الأول العام الفائت، وتسبب الهجوم بتهجير عشرات الآلاف من السكان الأصليين من المنطقة، بالإضافة إلى فقدان العشرات لحياتهم جراء الهجمات التركية الوحشية التي طالت المدنيين قبل كل شيء.

عامٌ مضى على احتلال المنطقة التي كانت تنعم بالأمن والاستقرار سابقًا، لكنها أصبحت بؤرة للفوضى بعد انتشار الآلاف من المرتزقة فيها، والذين أطلقت تركيا يدهم لنهب أموال وممتلكات المدنيين وقتلهم وخطفهم ثم الإفراج عنهم مقابل فدى مالية.

هذا إلى جانب سياسة التتريك والتغيير الديمغرافي التي تنتهجها تركيا في المنطقة، الأمر الذي يشير إلى نوايا تركيا بقضم هذه المناطق السورية وضمها إلى أراضيها.

حول هذا الموضوع، تقول القيادية في وحدات حماية المرأة بإقليم الفرات روسيل محمود بأنهم شكلوا قوات لحماية الحدود بالاشتراك مع التحالف الدولي، "لكن أردوغان لم يلتزم بذلك وبدأ بشن هجمات وحشية برفقة مرتزقته".

وأشارت القيادية إلى أنهم علموا بعد الانسحاب الأمريكي من المنطقة بأن التهديدات ستتحول إلى هجمات، لأن المخطط العثماني واضح على مر التاريخ وأردوغان يسعى إلى استعادة الدولة العثمانية، لكن الشيء الذي لم يستطع فعله هو كسر إرادة الشعوب التي قاومت إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في وجه الهجمات.

وأضافت روسيل محمود "الدولة التركية استهدفت المدنيين بشكل مباشر وهو ما دفعهم إلى النزوح، لكن شعبنا الذي قاوم الاحتلال ما يزال إلى الآن يرفض كل أشكال الاحتلال ويحاربه".

وأوضحت أن واجبهم الأساسي هو حماية الأرض والشعب، وأن الدولة التركية لن تستطيع مواصلة هجماتها كما السابق.

كما أكدت أن الاحتلال التركي لن يتمكن من إفشال مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك في المنطقة، وقالت في ختام حديثها "نقاوم منذ عام في وجه الاحتلال وقد استطعنا إيقاف هجماته، وسنواصل المقاومة حتى اللحظة الأخيرة".

(ج)

ANHA