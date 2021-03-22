قيادية في YPJ: بروح نوروز مقاتلونا يسطرون بطولات تاريخية في عين عيسى

وجاء حديث القيادية في وحدات حماية المرأة YPJ، مليتان جيا، في تصريحٍ لوكالتنا، بالتزامن مع قصف متقطع يستهدف الطريق الدولي الـ M4، عقب هجمات عنيفة استهدفت قريتي صيدا والمعلق على المحورين الشمالي والغربي لمركز ناحية عين عيسى، على مدار يومين متتاليين.

وأشارت مليتان إلى "استغلال الاحتلال التركي لمبادرة قسد بالتنسيق مع القوات الروسية، في إعادة المدنيين إلى قرية صيدا، حيث تسلل العشرات من المرتزقة إلى أطراف القرية بالتزامن مع عودة الأهالي، ولكن قواتنا لم تتهاون مع تلك الممارسات".

وأضافت مليتان جيا "لقد أرادوا احتلال القرية بتلك الوسيلة، لكن قواتنا ردت وكبدت المرتزقة خسائر فادحة، أدت إلى فرارهم إلى القواعد التركية، تاركين وراءهم جثث قتلاهم".

واستخدمت قوات الاحتلال التركي الطيران الحربي في قصف مواقع بين قريتي صيدا والمعلق؛ بعد تكبّد المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي خسائر فادحة في يوم واحد.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أفادت في بيان أصدرته في الـ 20 من شهر آذار/ مارس الجاري، بمقتل 18 من مرتزقة الاحتلال.

وقالت مليتان جيا إن قواتهم "قاومت ببطولة وأظهرت مدى الجاهزية وردة الفعل ضد عدوٍ يحاول احتلال المزيد من الأراضي، وإن الاحتلال التركي عليه الاعتراف بالهزيمة؛ وإدراك حقيقة إرادة مقاتلي قسد والشعوب الطامحة إلى الحرية".

ولم تفلح المحاولات التركية على مدى 4 أشهر الماضية في السيطرة على أي قرية من أصل 6 قرى تقع شمال الطريق الدولي، وتشهد على الدوام عمليات تسلل من قبل المجموعات المرتزقة.

واختتمت القيادية مليتان جيا حديثها بالقول: "بروح نوروز دحر مقاتلو قسد الغزاة في عين عيسى، وشهد نوروز هذا العام انتصارًا آخر للشعوب الحرة".

(ز س)

ANHA