قيادية في مجلس تل تمر العسكري: الاحتلال التركي يحاول جرنا إلى حرب مفتوحة

تشهد خطوط التماس والقرى المتاخمة لجبهات تل تمر منذ أيام تحركات مكثفة للاحتلال التركي ومرتزقته، وسط حفرهم الخنادق وتحصين مواقعهم واستقدام الأسلحة الثقيلة إلى نقاط تمركزهم.

ووثقت وكالتنا في الـ 29من شهر تشرين الأول الماضي، تحصين الاحتلال لقواعده في جبهات تل تمر بالإضافة إلى رفعه للسواتر الترابية وحفره للخنادق.

القيادية في مجلس تل تمر العسكري، نوروز روجهلات، تطرقت لأهم التطورات العسكرية في جبهات تل تمر "خلال الأيام الأخيرة نلاحظ تحركات مكثفة للاحتلال التركي ومرتزقته، من خلال رفعهم للسواتر الترابية وتحصين مواقعهم وحفرهم للخنادق، بالإضافة إلى تحركات القوات والمدرعات والأسلحة الثقيلة".

ولفتت نوروز في حديثها "مرتزقة الاحتلال استقدموا الأسلحة الثقيلة إلى المناطق المحتلة والمتاخمة لجبهاتنا، بالإضافة إلى استقدام المحتل التركي لمرتزقته، ودائماً ما تكون تلك التحركات في ساعات المساء، بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيّرة،"، وأضافت " تراقب قواتنا جميع تلك التحركات وتستعد وفق المرحلة".

وأضافت نوروز "إن الاحتلال التركي ومرتزقته يحاولون من خلال تحركاتهم المكثفة على خطوط التماس استفزاز قواتنا وجرها لحرب مفتوحة، إلا أننا بالمقابل كقوات مجلس تل تمر العسكري ملتزمون باتفاقيات وقف إطلاق النار ومقاتلينا يضبطون أنفسهم، ويتخذون حقهم بالدفاع المشروع أساساً".

وأنهت القيادية في مجلس تل تمر العسكري، نوروز روجهلات حديثها "مهما حصل وما سيحصل في المستقبل، نحن كقوات مجلس تل تمر العسكري قرارنا واضح هو الدفاع عن المنطقة وشعبها في إطار حق الدفاع المشروع، لذلك نعلن جاهزيتنا التامة لأي طارئ".

(م ح)

ANHA