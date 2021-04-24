وجاء تصريح القيادية في قوى الأمن الداخلي إلهام العبد الله، لوكالتنا، عن آخر الأحداث التي شهدتها مدينه قامشلو وبشكل خاص في حي طي.

وقالت: "بدأت الهجمات في ليل الثلاثاء بعد هجوم مرتزقة الدفاع الوطني على حاجز قواتنا بالقرب من دوار الوحدة، وعليه ردت قواتنا على الهجوم، واستمرت الاشتباكات لغاية مساء أمس".

وأشارت إلى وقف إطلاق النار، بالقول: "بعد تدخل القوات الروسية ومكتب العلاقات ، عقد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة عشر ساعات، إلا أن مرتزقة الدفاع الوطني عاودت خرق الاتفاق، وقامت باستهداف أحد نقاطنا في حي حلكو".

وأضافت إلهام العبد الله مؤكدة: "هدفنا نحن قوى الأمن الداخلي حماية المدنيين ومناطقنا من أي هجوم وتوفير الاستقرار، إلا أنّ مرتزقة الدفاع الوطني يضربون هذا الاستقرار".

مبينة أنّ "مرتزقة الدفاع الوطني يستمرون بهجماتهم واستفزازاتهم، ونسعى إلى إخراجهم من الحي بشكل كامل"، و اختتمت إلهام العبد الله قائلة: "إننا كقوى الأمن الداخلي سنوصل حماية مناطقنا من أي هجوم يستهدف أمن منطقتنا".

(س ر)

ANHA