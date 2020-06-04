قياديّ في قسد: الحملة ضدّ خلايا داعش جاءت بعد زيادة نشاطها

وقال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور عدنان عفرين ، في تصريح خاصّ لوكالة أنباء هاوار، إنّ الحملة انطلقت اليوم، بمشاركة الآلاف من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وبيّن عدنان عفرين أنّ الحملة انطلقت بناء على مناشدات من وجهاء المنطقة، لمكافحة خلايا مرتزقة داعش، التي بدأت تنشط في المنطقة مستغلّة الإجراءات المتعلّقة بمنع انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

ويشارك في الحملة بحسب عدنان عفرين الآلاف من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة وقوات الكوماندوس بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي الموجودين على الأرض، إضافة إلى دعم جوّي من قوات التحالف.

وتشمل الحملة المنطقة الممتدّة من خط ناحية الدّشيشة إلى الباغوز باتجاه الحدود العراقية.

واستغلّت الخلايا النائمة لمرتزقة داعش الظروف المتعلّقة بمنع انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وصعّدت من هجماتها ضدّ أهالي ريف دير الزور.

(أ م/ك)

ANHA