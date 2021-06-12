قيادي كبير في البيشمركة: لن أطلق طلقة واحدة تجاه العمال الكردستاني مهما حصل

تحدث عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الوطني الكردستاني وقائد قوات البيشمركة في إدارة كرميان، محمود سنكاوي، في ذكرى استشهاد أحد مقاتل البيشمركة حمه سنكيري.

وقال سنكاوي: "ليس من الممكن زجّ أبنائنا في حربٍ نرضي بها الدولة التركية أو دولة العراق. يجب ألا يتقاتل أي طرف مع طرف آخر، كي لا يقتل أبناء شعبنا، وأن نخرج جميعًا إلى الشوارع ونمنع الاقتتال الداخلي، ونمنع الحرب ضد حزب العمال الكردستاني"، منوهًا إلى أن القتال في هذا الوقت القتال ضد حزب العمال يشكل خطرًا كبيرًا على شعبنا".

كما أعرب السنكاوي عن معارضته للحرب، وأنه أخبر الرؤساء المشاركين للاتحاد الوطني الكردستاني أنه "مهما حصل، فلن أطلق طلقة واحد تجاه حزب العمال الكردستاني".

(م)