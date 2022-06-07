قيادي في تحالف فتح يدعو إلى طرد قوات الاحتلال التركي من العراق

أكد القيادي في تحالف الفتح كريم عليوي، الثلاثاء، أن تمدد القوات التركية داخل الأراضي العراقية ووصولها إلى قضاء بعشيقة يدحض حجج تركيا بأنها تتعقب حزب العمال الكردستاني، كون القضاء لا يوجد فيه أي نشاط للحزب، مبيناً أن توغل القوات التركية إلى أماكن بعيدة يثير المخاوف، خاصة وأن معاهدة لوزان ستفقد قيمتها العام المقبل.

قال عليوي في تصريح لوكالة المعلومة العراقية إن "الأطماع التركية بإعادة احتلال الأراضي العراقية التي كانت محتلة أيام العهد العثماني ما زالت أحلاماً تراود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف أن "تمدد القوات التركية داخل الأراضي العراقية ووصولها إلى قضاء بعشيقة يدحض حجج تركيا بأنها تتعقب حزب العمال، كون القضاء لا يوجد فيه أي نشاط لحزب العمال. فضلاً عن بُعده بأكثر من 200 كم عن الحدود العراقية التركية".

أوضح عليوي أن "توسع توغل القوات التركية بداية للتحضير للهيمنة على المناطق التي كانت تحتلها الدولة العثمانية وفقدتها بعد الحرب العالمية الأولى من خلال معاهدة لوزان عام 1923 من القرن الماضي".

وأشار إلى أن "هذا التوغل إلى أماكن بعيدة يثير المخاوف. خاصة وأن معاهدة لوزان ستفقد قيمتها العام المقبل، ولابد من طرد كامل القوات التركية من الأراضي العراقية وإلغاء الاتفاقية المبرمة مع النظام السابق الذي خول تركيا التوغل لمسافة 15 كم داخل الأراضي العراقية".

(م ش)