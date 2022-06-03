قيادي في تحالف الفتح يؤكد أن أنقرة مسؤولة عن تهجير آلاف الأسر الكردية في جنوب كردستان

وقال عدي عبد الهادي في حديث لوكالة المعلومة العراقية، إن" أجندة أنقرة في كردستان العراق باتت واضحة وهناك أطماع للسيطرة على مناطق واسعة من خلال نشر قواعد ومعسكرات".

وأضاف عبد الهادي، إن" ضعف حكومة بغداد ووجود قوى وأحزاب كردية مؤيدة لأنقرة دفع الأخيرة إلى استمرار التوغل في كردستان دون إدراك خطورته على ملف الأمن القومي العراقي، مؤكداً أن أنقرة مسؤولة بشكل مباشر عن تهجير آلاف الأسر الكردية وتدمير عشرات القرى في الإقليم".

ولدى دولة الاحتلال التركي عشرات القواعد العسكرية في جنوب كردستان وبالتحديد في المناطق الخاضعة لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف دولة الاحتلال في هجمات الإبادة ضد الكرد.

وأشار عبد الهادي إلى أن "ما يحدث في كردستان احتلال وانتهاك للسيادة الوطنية وتجاوز لكل مبادى حسن الجوار".

(م ش)