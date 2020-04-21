قيادي في قسد: تركيا ومرتزقتها تحضران لهجوم واسع

مع انشغال العالم بمكافحة جائحة فيروس كورونا، يبقى الشغل الشاغل للدولة التركية احتلال مناطق شمال وشرق سوريا، التي صعّدت من وتيرة هجماتها عليها مؤخراً.

وعلى الرغم من إطلاق دعوات أممية لوقف إطلاق النار في سوريا، إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى تحضيرات تركية لهجوم واسع.

قبل أيام حلقت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال على المنطقة الممتدة بين ناحية عين عيسى وناحية الجلبية بمحاذاة الطريق الدولي (M4) إلى جانب تحليق يومي لطائرات الاستطلاع على قرى تل أبيض/كري سبي.

هذا بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال قد أزال ألواحاً خرسانية كان قد أقامها بين قرى عفديكو وسيليب وجارقلية غرب تل أبيض/كري سبي مترافقاً بزيادة في العدد والعتاد.

استعدادات لهجوم واسع

وفي لقاء مع وكالتنا، قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في جبهات عين عيسى، أردال كوباني، إن المعطيات تشير إلى تحضير تركي لهجوم واسع على شمال وشرق سوريا.

وأضاف القيادي" المحتلون يستفيدون من الوضع القائم، لاحتلال المزيد من المناطق، ويستهدفون المدنيين عن عمد، الشعب يقاوم على جبهتين، يقاوم لمنع ظهور فيروس كورونا، ويقاوم هجمات جيش الاحتلال التركي، حيث تحاول دولة الاحتلال التركي نقل فيروس كورونا إلى مناطقنا لوضع شمال وشرق سوريا في مأزق".

وتابع في ذات السياق" لدينا معلومات تفيد عن نقل مصابين بفيروس كورونا إلى منطقة سري كانيه وتل أبيض وعفرين، كما يحاولون نقل مصابين إلى عين عيسى".

داعش يعيد تنظيم صفوفه

ولفت أردال كوباني الانتباه إلى أن مرتزقة داعش يستغلون ظروف حظر التجوال في المنطقة، وقال " قبل أيام هاجموا المدنيين في منازلهم بقنابل يدوية. بهذا الأسلوب القذر يحاولون دفع الأهالي إلى الخروج من منازلهم لكسر التدابير المتخذة لمنع ظهور فيروس كورونا وإفراغها من محتواها، يجندون أطفالاً بعمر 15 سنة لتنفيذ الهجمات الانتحارية، واضح ان داعش يحضر لهجوم ويعيد تنظيم صفوفه، هناك تحركات للخلايا النائمة بهدف إضعاف قسد".

قسد ملتزمة بالدفاع عن الشعب

وجدد القيادي التأكيد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بالدعوات الأممية لوقف إطلاق النار، ولكنه أكد في نفس الوقت استعداد القوات لمجابهة الهجمات المتواصلة من طرف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(م)

ANHA