قيادي في قسد: تركيا تخرق كافة القوانين الدولية وتستهدف المدنيين عمدًا

جاء ذلك خلال لقاء أجرته وكالتنا مع القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في جبهة عين عيسى وكري سبي أردال كوباني حول آخر التطورات التي تشهدها كل من جبهة عين عيسى وكري سبي، وخاصة بعد تصعيد تركيا ومرتزقتها الهجمات في الأيام الأخيرة على المنطقة.

كوباني بيّن أن هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الجوية وتحركاته على الأرض لم تتوقف، مؤكدًا أن هذه الهجمات منافية للمواثيق والأعراف الدولية، ويجب محاسبته عليها، وقال "هجمات جيش الاحتلال التركي بشكل مباشر تستهدف القرى الآهلة بالسكان، وتستهدفهم مباشرة".

وأضاف: "جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون من هجماتهم في جبهتي عين عيسى وكري سبي، ويقومون بإنشاء قواعد جديدة لهم في المنطقة، تركيا لا تلتزم بأية قوانين أو اتفاقات وهجماتها مستمرة بشكل يومي برًّا وجوًّا".

ونوه القيادي في قوات سوريا الديمقراطية أردال كوباني إلى أن المدنيين هم ضحايا هذه الهجمات التي تُشن على المنطقة، وقال "إن عمليات الاستهداف الجوية والبرية تخلّف أضرارًا كبيرة في ممتلكات المدنيين، تركيا ومرتزقتها يستخدمون المدافع، وقذائف الهاون في استهداف أماكن وجود المدنيين ويجبرونهم على النزوح من ديارهم".

(أ م)