قيادي في قسد: قتلنا 12 مرتزقاً ودمّرنا آليّة في ريف عين عيسى ومقاومتنا مستمرّة بروح النّصر

شنّ جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته في الـ 18 من كانون الأول الجاري هجوماً على قريتي جهبل ومشيرفة في ريف عين عيسى التابعة لإقليم الفرات.

وتزامن الهجوم مع قصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على الطريق الدولي ومحيط مركز ناحية عين عيسى، وتصدّت قوات سوريا الديمقراطية للهجوم، ومنعت الاحتلال ومرتزقته من التقدّم في المنطقة، كما أسفر الهجوم عن مقتل 12 من عناصر المرتزقة بالإضافة إلى تدمير آليّة عسكرية تابعة للمرتزقة.

وعن هذا الهجوم أجرت وكالتنا لقاء مع القيادي في قوات سوريا الديمقراطية زياد حلب.

زياد حلب تطرّق في بداية حديثه إلى الهجوم الذي شنّ على المنطقة، وقال في هذا السياق "قرابة الساعة 5:30 بدأ الاحتلال التركي والمرتزقة الهجمات على قريتي جبهل ومشيرفة، وتصدّت لها قواتنا".

ما يدّعيه إعلام الاحتلال عارٍ عن الصّحّة′′

وعمّا تتداوله وسائل الإعلام التابعة للاحتلال التركي من ادّعاءات بأنّهم احتلوا القريتين قال زياد حلب: "ما يتداولونه على وسائلهم الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي عارٍ عن الصّحّة، القريتان مازالتا تحت سيطرتنا، وتندلع اشتباكات بين الحين والآخر بين مقاتلينا وجيش الاحتلال ومرتزقته".

خلال يومين تمّ قتل 12 مرتزقاً وتدمير آليّة عسكرية′′

وعن الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال تصدي قوات سوريا الديمقراطية للهجوم، افاد زياد حلبي بالقول "الاشتباكات التي استمرت خلال يومين، وفق ما شاهدناه بأعيننا أسفرت عن مقتل 12 من عناصر المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير ألية تابعة لهم".

′مقاتلينا مستمرّون في المقاومة بروح النّصر′

وقال القياديّ في قوات سوريا الديمقراطية في نهاية حديثه بأنّهم تصدّوا للهجمات بروح النّصر، واختتم بالقول: "مقاتلينا مستمرّون بمقاومتهم، ولن يسمحوا للمرتزقة بالدخول إلى هذه القرى".

(د ج)

ANHA