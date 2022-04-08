قيادي في قسد: نستعد شعباً ومقاتلين لمجابهة المحتلين في إطار حرب الشعب الثورية

يتعرض شريط تل تمر وزركان للهجمات على الدوام، منذ احتلال سري كانيه وكري سبي، إذ تسعى دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها إلى توسيع المناطق المحتلة. ولم تتوقف هذه الهجمات منذ الثالث من نيسان الجاري وحتى الآن، وتم تكثيف الهجمات في الرابع من نيسان الذي يصادف ميلاد القائد أوجلان. كما استُهدف مركز قوى الأمن الداخلي في ناحية زركان للمرة الأولى من قبل مسيّرة تركية في اليوم ذاته؛ مما أسفر عن جرح 3 أعضاء من قوى الأمن.

تحدّث القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في ناحية زركان، أكرم درباسية، ، آلان داوود، لوكالتنا عن تصعيد الهجمات على الناحية.

'المواطنون في ناحية زركان أبدوا مقاومة كبيرة'

ذكر القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في زركان، أكرم درباسية أن دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها قصفوا في يوم الميلاد الـ 73 للقائد أوجلان، الشريط الممتد من قرية الأسدية التابعة لزركان إلى ناحية تل تمر، قائلاً: "أسفرت هذه الهجمات عن أضرار مادية كبيرة، لا سيما أنّه تم استهداف المؤسسات في الناحية كمركز قوى الأمن الداخلي، وأصيب مدنيون جراءها.

لقد نُفذ هجوم قوي جداً، إذ استُهدف الشريط الممتد من زركان إلى تل تمر بالكامل بالطائرات المسيّرة وقذائف الأوبيس، ولكن المقاتلين الموجودين على الجبهة، وفي إطار الدفاع المشروع، واجهوا هذه الهجمات بمقاومة كبيرة وقوية ولا يزالون. كما أبدى المواطنون أيضاً في ناحية زركان مقاومة كبيرة ووقفوا إلى جانب مقاتليهم. بعد أن قاموا بتدريب أنفسهم. "نحن نقف ضد هذه الهجمات صفاً واحداً".

قوات حكومة دمشق تلتزم الصمت

وأشار أكرم درباسية إلى عدم ردّ قوات حكومة دمشق والقوات الروسية على الهجمات، وتابع قائلاً: "يتم استهداف نقاط قوات حكومة دمشق مرات عديدة، وقد استُهدفت مؤخراً أيضاً. لكنها لم ترد حتى الآن على الهجمات. وعند السؤال عن سبب ذلك تقول إنها لم تتلقَ من دمشق أي أوامر بالرد. لقد تعرضت مواقعها وعرباتها لأضرار جسيمة.

كما لا يوجد أي ردٌّ على هذه الهجمات من قبل القوات الروسية. صحيح أن القوات الروسية تسيّر بعض الدوريات إلّا أن المدنيين يدركون أنها شكلية، ولا يعول المدنيون الموجودون على طول شريط زركان تل تمر على حكومة دمشق وروسيا أو يعتمدون عليهما".

المحتلون يجرون استعداداتهم على الشريط

"تشهد المناطق التي تحتلها الدولة التركية ومرتزقتها تحشدات عسكرية"، بهذه الكلمات أوضح القيادي أكرم درباسية أن دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها يستعدون للهجمات، وأنهم أيضاً يتخذون استعداداتهم لمواجهتها، وأضاف قائلاً: "إنهم يستعدون لشنّ الهجمات. نحن نرى تحركاتهم يومياً. تحلّق الطائرات المسيّرة للدولة التركية في سماء ناحية زركان وقراها بلا توقف منذ أسبوع. ونحن نستعد كشعب ومقاتلين في إطار حرب الشعب الثورية. وعلى الرغم من الهجمات فإن الأهالي يفتحون محالهم ويمارسون أعمالهم في الزراعة".

"لن نتراجع أبداً"

ذكّر أكرم درباسية بتعرض شريط تل تمر وزركان للهجمات الوحشية منذ أكثر من عامين. وأشار إلى عدم قدرة المحتلين على الانتصار حتى الآن، وقال: "إن هدف المحتلين هو إفراغ المنطقة ونهبها، إلّا أنهم يفشلون دائماً. ومن الآن فصاعداً أيضاً، سوف نقف في وجه الهجمات بقوة. لا يمكن أن نتراجع خطوة إلى الخلف. نحن نخوض المقاومة وفق أفكار القائد أوجلان".

(ر)

ANHA