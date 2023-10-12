قيادي في قسد: جاهزون لصدّ أي هجوم تركي

ردّاً على الهجمات التركية وفي إطار دفاعها عن المنطقة، استهدفت قوات سوريا الديمقراطية عدداً من قواعد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته القريبة من ناحية عين عيسى.

القيادي في قوات سوريا الديمقراطية دجوار رقة في ناحية عين عيسى، أوضح: "تعرضت في الآونة الأخيرة مناطق وقرى المدنيين في مقاطعة كري سبي لهجمة شرسة من قبل المحتل التركي ومرتزقته، استخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة من مدفعية ودبابات، بالإضافة إلى الطيران المسيّر والحربي، ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة زوجها في قرية الخالدية".

وأكد دجوار رقة أن: "المحتل التركي تعمد استهداف المرافق الخدمية كمحطات المياه والكهرباء للإضرار بحياة السكان".

وكشف القيادي أنهم في إطار الدفاع عن المنطقة، ضد الهجمات التركية والقصف الذي استهدف المدنيين بشكل مباشر وتسبب باستشهادهم وإلحاق أضرار بمنازلهم، قاموا بالرد على مصادر القصف من خلال استهداف القواعد الجيش التركي ونقاط لمرتزقتها القريبة من ناحية عين عيسى، وقُتل خلال الرد 6 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 7 آخرين، بالإضافة لمقتل مرتزق وإصابة 5 آخرين.

وأكد القيادي دجوار رقة أنهم جاهزون لصد أي هجوم تركي يستهدف مناطقهم، وعاهد الشعب السوري بأنهم سيكونون الدرع الحصين لصد أي هجمات، وإحباط مخططات تركيا في احتلال الأراضي السورية.

(د)

ANHA