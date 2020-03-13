قيادي في قسد: هدف الاحتلال هو السيطرة على طريق M4 ومنع المدنيين من استخدامه

وتحدث القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في عيسى عيسى عزيز غربيسان لوكالة أنباء هاوار حول الأوضاع الميدانية الأخيرة في المنطقة، وهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ضد مركز ناحية عيسى عيسى وريفها وكذلك ريف كري سبي.

مواجهات بين المرتزقة في المناطق المحتلة

وقال غربيسان إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون هجمات ضد قرى ريف كري سبي مثل قرى قزعلي، كوبرليك، خراب سرهوش، بيركنو، عفديكو، حرين، سليب، جرن وكور حسن، إضافة إلى قرى ريف عين عيسى مثل قرى دبس، هوشان، معلك، فاطسة، الخالدية، سعيدة، طريق M4، مخيم عين عيسى، استراحة الصقر ومركز مدينة عين عيسى، وأضاف "خلال هذه الهجمات يتم استهداف المدنيين بشكل خاص، بهدف إجبارهم على النزوح وتوسيع مناطق احتلالهم، هدفهم الرئيسي هو احتلال مدينة عين عيسى، كما أن القرى المحتلة تشهد حالات السلب والنهب والخطف والاختطاف ضد المدنيين، يضاف إلى ذلك أن المجموعات المرتزقة تشتبك فيما بينها في المناطق المحتلة بسبب خلافات على المسروقات".

’قوات الحكومة السورية والقوات الروسية لا يردون على الهجمات‘

وأشار غربيسان إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بشكل مكثف قوات الحكومة السورية والقوات الروسية، إلا أن هذه القوات لا ترد على الهجمات، وتابع أيضاً "قواتنا فقط هي التي تحمي مدينة عين عيسى في إطار حقها في الدفاع المشروع".

ونوه أيضاً إلى أن المدنيين لا يتمكنون من استخدام طريق M4 الدولي بسبب الهجمات الوحشية التي تستهدف المدنيين "على طريق M4 يتم استهداف المدنيين بشكل خاص، وهدفهم من ذلك هو السيطرة على الطريق، لذلك يشنون هجمات عنيفة هناك، يستولي المرتزقة التابعية للاحتلال التركي على سيارات المدنيين ويمنعونهم من المرور عبر الطريق، قوات جيش الاحتلال التركي أقاموا قاعدة عسكرية في قرية هوشان على الطريق الدولي M4، ومن هناك يطلقون النار باتجاه المدنيين، كان يدعون بفتح الطريق أمام مرور المدنيين بعد اتفاقية الهدنة، ولكن حتى الآن لم يتم فتح الطريق، ولا يوجد وقف إطلاق النار على الأرض، وهناك هجمات يومية".

’لن نسمح لهم بتحقيق أهدافهم‘

القيادي عزيز غربيسان أكد على مواصلة المقاومة ضد هجمات الاحتلال ومرتزقته، وأضاف "سوف ندافع عن شعبنا ونحمي أرضنا حتى النهاية، بمقاومة قواتنا سوف نفشل أهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عين عيسى، ولن نسمح لهم بتحقيق أهدافهم.

(ك)

ANHA