قيادي في قسد يتحدث عن أهداف التصعيد التركي الأخير في عين عيسى

ويشهد مركز ناحية عين عيسى وأطرافها قصفاً عنيفاً من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من قواعدهم الاحتلالية بالقرب من قرية صيدا وكرمازاة بالأسلحة الثقيلة.

وتسبب القصف العنيف بأضرار مادية طالت سيارات المدنيين ومنازلهم، بالإضافة لوصول الشظايا إلى جامع النوري وسط الناحية ومشفى الشهيد عمر علوش.

ووثّقت وكالتنا بالصور والفيديو القذائف التي لم ينفجر بعضها في أحياء ناحية عين عيسى وأطرافها.

وسبق هذا القصف محاولة عملية للمرتزقة من محور صيدا شرق ناحية عين عيسى بهدف احتلال القرية وقطع الطريق إلا أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من إفشال العملية وتكبيدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، حيث أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها أنها تمكنت من القضاء على 8 وجرح 9 من المتسللين.

وفي تصريح لوكالتنا، قال القائد الميداني في قسد عكيد قرموغ بأن "الاحتلال التركي ومرتزقته منذ بداية احتلالهم لمقاطعة كري سبي وريفها لم يتوقفوا عن قصف مناطق خطوط التماس والقرى الآهلة بالسكان".

وأضاف "بالنسبة للتصعيد الأخير خلال اليومين الماضيين فقد كان الهدف منه احتلال قرية صيدا وقطع الطريق الدولي أمام حركة المدنيين، وما كان قصف الناحية وأطرافها إلا محاولة لبث الرعب بين المدنيين وزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وتعهد في ختام حديثه بالدفاع عن الناحية وصد أي هجوم تتعرض له وإفشال مخططات المحتل التركي ومرتزقته باحتلال المزيد من الأراضي السورية.

(ج)

ANHA