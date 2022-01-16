قيادي في قسد يكشف عن تحركات وتعزيزات لجيش الاحتلال والمرتزقة في خطوط التماس

صعّد الاحتلال التركي منذ بداية العام الجديد، من حدة هجماته على مناطق في شمال وشرق سوريا، واستهدف المواطنين بشكل مباشر، وارتكب مجازر بحقهم، سواء بالطائرات المسيّرة أو القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة.

ففي إقليم الفرات، وبتاريخ الـ 8 من الشهر الجاري، تم قصف قرى في الريف الشرقي لمدينة كوباني وهي قرموغ وتل حاجب وكولتبه وسرزوري وخانى، بالإضافة إلى مركز مدينة كوباني، وقصف أيضاً قرى في الريف الغربي لمدينة كري سبي وهي الأحمدية والجرن والحرية وقزعلي وعريضة وزنوبيا وصوان وبير عرب.

بالإضافة إلى قصف قرى في الريف الغربي والشرقي لناحية عين عيسى وهي الدبس وهوشان والخالدية وصيدا ومعلق وفاطسة والصفاوية والطريق الدولي.

وأدى القصف بالطائرات والصواريخ والمدافع والقنابل المحرمة دولياً على هذه القرى إلى استشهاد مواطن في قرية خانى وإصابة 12 آخرين، بينهم أطفال ونساء من قرية قرموغ وكولتبه، بالإضافة إلى تدمير منازل وممتلكات المواطنين.

وتعقيباً على الهجمات التركية الأخيرة، قال عضو القيادة العامة في قوات سوريا الديمقراطية بمقاطعة كري سبي بإقليم الفرات، باز عفرين "تستهدف الدولة التركية منازل المدنيين بشكل مباشر وتدمرها، وتستهدف الطريق الدولي M4 الشريان الرئيس لشعوب المنطقة".

وعن أهداف الاحتلال التركي من التصعيد الأخير، أشار باز عفرين إلى أنه يصعّد عسكرياً في سوريا؛ للتغطية على فشله العسكري والسياسي، وصرف أنظار شعبه عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الداخل، وكسب ثقة شعبه من جديد وتحقيق نجاح سياسي وعسكري.

وعن تحركات المرتزقة على خطوط الجبهات في مقاطعة كري سبي، أشار القيادي في قسد، باز عفرين، إلى زيادة تحركات المرتزقة وتجمعاتهم في القواعد العسكرية المنتشرة على خطوط التّماس في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استقدام أعداد من الجنود والمرتزقة والأسلحة الثقيلة، بالتزامن مع القيام بمحاولات تسلل. لكن قسد تصدت وأفشلت تلك المحاولات.

وأكد أنهم كبدوا المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأفشلوا كل محاولات التسلل التي قام بها المرتزقة وجيش الاحتلال على القرى المحاذية للطريق الدولي، وكان هدفها احتلال قرى جديدة وتوسيع رقعة الأراضي المحتلة.

ونوّه باز عفرين إلى أنه عندما فشلت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في احتلال مناطق وقرى جديدة في شمال وشرق سوريا، وجّهت قواتها وهجماتها إلى المواطنين وقصفتهم بشكل عشوائي وعنيف، وقال: "هناك مَثَل يقول عندما تُحصر القطة في الزاوية تبدأ بالضرب بمخالبها بشكل عشوائي" وتركيا كذلك حُصرت من الداخل، لذلك تهاجم بشكل عشوائي".

وفي ختام حديثه، أكد باز عفرين أن قوات سوريا الديمقراطية في حالة الجاهزية التامة للدفاع عن شعبها وعن أرضها انطلاقاً من مبدأ الدفاع المشروع عن النفس، وأنها مدربة بشكل تام، ومنذ عامين، وتقاوم في خنادق القتال وتتصدى لأي هجوم تتعرض له من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته وتفشل كل محاولات التقدم للمرتزقة على خطوط الجبهات.

(ج)

ANHA