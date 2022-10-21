قيادي في مجلس منبج العسكري: سنتصدى لأي عدو يستهدف منجزات شهدائنا

تتعرض قرى مدينة منبج الشمالية والغربية الآهلة بالسكان لقصف شبه يومي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، بالأسلحة الثقيلة، مخلفاً الدمار والخراب في ممتلكات المواطنين.

وعن آخر التطورات الميدانية في جبهات مدينة منبج، تحدث القيادي في مجلس منبج العسكري أبو عبدو الشيخ لوكالتنا، قائلاً "هناك قصف عشوائي وشبه يومي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى مدينة منبج الآهلة بالسكان، ومصدره القواعد التركية المتمركزة في الأراضي السورية المحتلة منذ عام 2016، والواقعة قبالة مدينة منبج في الريف الشمالي والريف الغربي في قرى توخار، وقراطة والحمام وكربجلي والياشلي وشيخ ناصر".

وتابع "يطال قصف الاحتلال التركي المواطنين العزّل القاطنين في القرى الحدودية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى الطيران المسيّر بشكل شبه يومي، وذنبهم الوحيد أنهم أصحاب هذه الأرض الأصليين، حيث يسبّب القصف دماراً في منازلهم ويلحق أضراراً بممتلكاتهم".

وأشار الشيخ في حديثه إلى أن "هؤلاء المواطنين، لا يستطيعون ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، من شدة القصف".

واختتم القائد الميداني من جبهات منبج الأمامية أبو عبدو الشيخ، حديثه بالقول "نحن في قوات مجلس منبج العسكري، نعاهد شعبنا وأهلنا بحمايتهم من أي عدوان يستهدفهم، وسنبقى الحصن المنيع للتصدي لأي عدو يستهدف إنجازات شهدائنا وسنحافظ على مكتسباتهم ونصونها ونحمي أرضنا بكافة السبل".

(د)

ANHA