قيادي في مجلس كري سبي العسكري: بالقوة والإرادة ومساندة شعبنا ننتصر على الاحتلال

شهد الريف الغربي لمدينة كري سبي/ تل أبيض المحتلة جولة تصعيد تركية في الأسبوع الأخير، إذ كثف الاحتلال من قصفه بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والراجمات والدبابات ورشاشات الدوشكا على قرى آهلة بالمدنيين.

والقرى التي شهدت القصف هي كل من "لقلاقو، زنوبيا، عريضة، فريعان، صوان، بير زنار، خربة بقر، كيجقران، صليبي، كورك، كوبرلك، بيركيتك، عفدكو, قزعلي، صوامع قزعلي، الطريق الدولي" وبعض القرى من ريف ناحية عين عيسى.

تصعيدٌ بعد شهرين من الهدوء النسبي

من جبهات مقاطعة كري سبي قال القيادي في مجلس كري سبي العسكري، أردال كوباني: "بعد أن شهدت جبهات مقاطعة كري سبي/ تل أبيض منذ أكثر من شهرين هدوءً نسبياً، يشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ أسبوع هجوماً عنيفاً بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة على الريف الغربي لمدينة كري سبي الآهلة بالسكان لزرع الخوف في قلوبهم لإفراغ قراهم ولتكون سهلة لاحتلالها".

وتابع: "تركيا ومن خلال هجماتها العنيفة التي تشنها على القرى الآهلة تهدف إلى توسيع الرقعة الجغرافية التي تحتلها بمساندة طائرات الاستطلاع والأسلحة الثقيلة التي ركزتها في القواعد العسكرية المتواجدة على طول الطريق الدولي في ناحية عين عيسى والريف الغربي لمدينة كري سبي، عدا عن ذلك فإنها تمارس الضغط على المدنيين في القرى التي تحتلها للخروج من قراهم بشكل قسري وتحويلها إلى قواعد عسكرية كما حدث في قرية الناصرية القريبة من بلدة شركراك منذ أيام".

المجلس العسكري يرد على مصادر القصف مستخدماً حقه المشروع في الدفاع عن النفس

وأوضح أردال في سياق حديثه أن "تركيا تتبع سياسة التهجير من خلال هذه الهجمات على المدنيين العزل والضغط على قوات سوريا الديمقراطية ومجلس كري سبي العسكري للانسحاب من خنادقهم وكسر إرادتهم"، مؤكداً بأنهم كقوات المجلس العسكري يستخدمون حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم وعن شعبهم وخاصة بعد أن خرقت دولة الاحتلال التركي اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ عام 2019.

وأشار أردال بأنهم كأبناء مدينة كري سبي/ تل أبيض لهم الحق في الدفاع عن أرضهم ومدينتهم وشعبهم واستخدام حقهم المشروع بعد أن تم استهداف المدنيين بشكل مباشر وإصابة عدد منهم، وتم الرد على مصادر القصف ودمروا رادار وقاعدة عسكرية وسيارة محملة بالدوشكا وقتلوا وجرحوا عدداً من عناصر جيش الاحتلال ومرتزقته.

وبصدد تحركات المرتزقة وبناء القواعد العسكرية قال أرادال كوباني: "زادت تحركات المرتزقة في الآونة الأخيرة، حيث حولوا بعض القرى التي كانت تحتلها سابقاً إلى قواعد عسكرية بعد أن هجروا منها المدنيين بشكل قسري، بهدف فرض سيطرتها على المنطقة بشكل أوسع وإعاقة تحركات المدنيين في الجهات المقابلة لتلك القواعد خاصة المتواجدة على الطريق الدولي، كما أنهم يقومون بتوطين عوائل المرتزقة داخل كري سبي واتباع سياسة التغيير الديمغرافي".

الهدف تهجير السكان.. والمجلس العسكري يؤكد عزمه على المقاومة

وأشار أردال في حديثه أن هدف الاحتلال التركي واضح، وهو إفراغ القرى المحاذية لجبهات القتال ليسهل احتلالها.

وأكد كوباني بأنه مهما شن الاحتلال هجمات عنيفة على المدنيين فإنهم لن يتراجعوا خطوة إلى الخلف، وقال: "أهالنا في الريف الغربي لمدينة كري سبي زاد لديهم الإصرار والإرادة القوية على المقاومة ورفعوا من وتيرة نضالهم والكفاح في وجه الاحتلال وأصروا على البقاء في قراهم وأرضهم والوقوف إلى جانب قواتهم الذين يدافعون عن عرضهم وأرضهم في خندق واحد مهما تساقطت عليهم الصواريخ".

مشيراً بأن قوات المجلس العسكري يستمدون قوتهم من مساندة وعزيمة وإرادة ومعنويات شعبهم المقاوم ويحققون النصر في وجه الاحتلال ومرتزقته.

وفي نهاية حديثه قال أردال كوباني بأن الشعب بات يعرف مدى خبث وسياسة الخداع التي يتبعها الاحتلال التركي لذا مهما انهمرت عليهم القذائف والصواريخ فلن ينزحوا من ديارهم، وأنهم في مجلس كري سبي العسكري يعاهدون شعبهم بالدفاع عنها مهما كان الثمن وبمساندتهم سينتصرون على الاحتلال التركي.

(ج)

ANHA