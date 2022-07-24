قيادي في مجلس دير الزور العسكري: إذا هاجمت تركيا فستكون لنا معركة تاريخية معها

جددت دولة الاحتلال التركي تهديداتها بشن هجوم على شمال وشرق سوريا واحتلال الأراضي السورية، فيما تؤكد قوات سوريا الديمقراطية استعدادها للدفاع عن المنطقة وتدعو شعبها للتأهب والاستعداد لمواجهة المحتل التركي.

بهذا الصدد، التقت وكالتنا القيادي في مجلس دير الزور العسكري، نوري الخليل، الذي قال "قواتنا جاهزة للقتال والدفاع عن شمال وشرق سوريا ضد أي معتدٍ، وخاصة الاحتلال التركي، ومثلما دحرنا داعش سندحر الاحتلال التركي ومرتزقته".

وبيّن "شاركت قوات مجلس دير الزور العسكري في الحرب ضد مرتزقة داعش، وضد الاحتلال التركي عندما شن هجماته على منطقة سلوك وتل أبيض، والآن أيضاً نحن جاهزون للتصدي للاحتلال".

أكد الخليل جاهزية مجلس دير الزور العسكري للدفاع عن أراضي شمال وشرق سوريا، وقال: "لدينا قوات في الجبهة الأمامية، وفي حال تجرأ الاحتلال التركي ومرتزقته على شن الهجمات على مناطقنا، فستكون هناك معركة تاريخية بالنسبة لأبناء شمال وشرق سوريا".

مضيفاً "نقول للاحتلال التركي نحن حاربناكم سابقاً وسنحاربكم الآن، نحن مستعدون للتصدي لأي محتل ينوي دخول أراضينا والنصر سيكون حليفنا، نحن جزء لا يتجزأ من سوريا ومن شمال وشرق سوريا. أبناء الرقة ودير الزور والحسكة ومنبج وكوباني شعب واحد ولن يُقهر لأنه يدافع عن أرضه وعرضه".

أكد القيادي في مجلس دير الزور العسكري، نوري الخليل، في ختام حديثه "نحن نقاتل ضد أي احتلال يهدد الأراضي السورية بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص. نحن أبناء دير الزور ومجلس دير الزور العسكري قواتنا جاهزة وملبية لنداء الوطن في أي وقت كان".

(خ)

ANHA