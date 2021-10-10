قيادي في مجلس بيث نهرين يؤكد على استمرار المقاومة

يصادف اليوم، الذكرى السنوية الـ 22، لشهداء مجلس بيث نهرين القومي. وفي السياق، أحيت مؤسسة عوائل الشهداء السريان والآشوريين في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، ظهر اليوم ذكراهم، في مزار الشهداء الآشوريين في المدينة.

وحضر مراسم الاستذكار، الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية آرام حنا، والمتحدث الرسمي للمجلس العسكري السرياني ماتاي حنا، والعشرات من أعضاء المؤسسات السريانية الآشورية وأسر الشهداء الآشوريين في مدينة الحسكة، ومؤسسات عسكرية وأمنية سريانية وآشورية في المدينة.

وبدأت مراسم الاستذكار بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وقدّمت قوات المجلس العسكري السرياني الآشوري، عرضاً عسكرياً.

وتخلل مراسم الاستذكار عدة كلمات للقيادي في القوات العسكرية لمجلس بيث نهرين، آكاد حنا، ومسؤول مؤسسة عوائل الشهداء السريان الآشوريين في مدينة الحسكة، جميل بحو أوسي.

واستذكر آكاد حنا في بداية حديثه، شهداء العاشر من شهر تشرين الأول عام 1999، وشهداء المجلس القومي لبيث نهرين، وقال: "بفضل تضحيات الشهداء أشرقت شمس مسيرة النضال القومي الوطني الإنساني، وهي الأساس والبوصلة التي انطلق عبرها المناضلون".

ونوّه حنا، إلى أن فكر ونهج وتضحيات شهداء مجلس القومي، رسّخت في الذاكرة معاني البطولة وطريق النضال، وأصبحت تضحياتهم المنارات التي تمنح القوة والإرادة الحقيقية لمواصلة النضال".

وقال: "إننا في القوات الأمنية والعسكرية نجدد عهدنا ووعدنا بأننا مستمرون في الدفاع عن كل شبر من ثرى هذه الأرض المقدسة، وأننا نقدم شهيداً تلو الآخر في سبيل أن يعيش شعبنا بحرية وكرامة".

ومن جانبه، أكد مسؤول مؤسسة عوائل الشهداء السريان الآشوريين في مدينة الحسكة، جميل أوسي، نضالهم ضد سياسات الإنكار والتمييز والإقصاء، التي تُرجمت إلى مجازر التطهير العرقي والتي طالت الآلاف من أبناء شعبهم.

وأوقدت أسر الشهداء في ختام المراسم الشموع على أضرحة أبنائهم الشهداء في المزار.

(ب ر/أ م)

ANHA