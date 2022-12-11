قيادي في جبهات زركان: الاحتلال التركي لم يحقق أهدافه في الهجمات الأخيرة

تشهد ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، قصفاً وهجمات يومية من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، مستهدفين البنى التحتية ومنازل المواطنين، والمنشآت العامة والخاصة.

وقيّم القيادي في مجلس الدرباسية العسكري، عارف كوباني، الأوضاع التي تشهدها ناحية زركان من الناحية العسكرية، حيث قال "إن أهداف الاحتلال التركي واضحة للجميع، وهي تهجير سكان المنطقة، فالهجمات التي تستهدف ناحية زركان، لا تستهدف نقاط قواتنا فقط، بل منازل المواطنين والمنشآت التي تخدم سكان المنطقة".

حماية المواطنين من أولوياتنا

تابع كوباني: "منذ 19تشرين الثاني الفائت، والاحتلال التركي يصعّد هجماته ضد شمال وشرق سوريا، ومن بينها ناحية زركان، مستهدفاً إياها بالطائرات والأسلحة الثقيلة، كما حاول عدة مرات التسلل إلى نقاطنا، ولكنه فشل واستطعنا أن نردعه ونكبده خسائر بالعدد والعتاد".

مضيفاً "تحمي قواتنا المواطنين، وتتخذ تدابيرها اللازمة، ومهما استخدموا من أسلحة، سنبقى سداً منيعاً أمام العدو".

الاحتلال التركي لم ولن يحقق أهدافه

أكد كوباني "الاحتلال التركي لم يحقق أهدافه في الهجمات الأخيرة على مناطقنا، وعليه ألا يحلم بتحقيقها؛ لأننا له بالمرصاد ولن نسمح له بالتعدي على أرضنا وشعبنا، في إطار حقنا في الدفاع المشروع".

تكاتف شعب المنطقة مع قواتنا هو السبيل لتحقيق الانتصارات

اختتم القيادي حديثه، بالقول "عهدنا لشعبنا أن نمضي على درب رفاقنا الشهداء، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل هذه الأرض، وما نتمناه من شعبنا؛ عدم الانجرار وراء الحرب الخاصة للاحتلال التركي"، داعياً إياه إلى "عدم الاعتماد على أحد، إنما التكاتف مع قواته العسكرية، فهي السبيل لتحقيق الانتصارات وحماية هذه الأرض".لا يحلم بتحقيقها،

(م ح)

ANHA