قيادي في المجلس العسكري السرياني: التفاف الشعب حول قواتنا يزيدنا إرادة لدحر الاحتلال

مع استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته بجرائمهم وهجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا وفي آخر استهداف على قرى ناحية تل تمر يوم أمس الأحد علق المتحدث الرسمي للمجلس العسكري السرياني ماتاي حنا على تلك الخروقات من خلال بيان كتابي تم نشره على الموقع الرسمي للمجلس العسكري السرياني.

وقال حنا فيه "إن الاحتلال التركي ومرتزقته يستمرون بانتهاكاتهم على مناطقنا وشعبنا، وذلك من خلال قصفهم المدفعي والصاروخي على القرى الآهلة بالسكان العزل، وعلى مجمل خطوط التماس".

وأضاف "كما طال قصفهم قرية تل طويل الأشورية وسط صمت الرأي العام والدول الفاعلة بالشأن السوري".

أوضح حنا أنه جراء ذلك تستمر قوات المجلس العسكري السرياني ومجلس تل تمر العسكري بصد أي محاولات تسلل والرد على مصادر النيران، وذلك في إطار حق الدفاع المشروع الذي تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية.

وقال "وعدنا شعبنا وشهداءنا ونقولها دائماً إن تشكيلاتنا العسكرية مستعدة لأي انتهاك وتجاوز يطال قرانا وشعبنا وسنبقى الدرع المتين لحماية أرضنا وشعبنا ومقدساته".

واختتم المتحدث الرسمي للمجلس العسكري السرياني ماتاي حنا البيان، بالقول " التفاف شعبنا حول قواته يزيدنا إرادة لمقاومة الإرهاب الذي يطال أراضينا وسنبذل الغالي والنفيس في سبيل تحرير مناطقنا المحتلة، ولن نسمح لكل من تسول له نفسه محاولة زعزعة الأمن والاستقرار ومحاولة إحياء الفكر الإرهابي مرة أخرى بعد دحرنا داعش عن آخر معاقله في الباغوز".

(د أل)

ANHA