قيادي في المجلس الانتقالي: تركيا تسعى إلى السيطرة على البحر الأحمر عبر اليمن

وأشار نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن منصور صالح في تصريح خاص لوكالتنا إلى أن ما كشف عنه المتحدث باسم الحيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري مؤخرًا عن سعي تركيا بالتنسيق مع إخوان اليمن لنقل متطرفين خطرين من دول عدة وبرواتب مغرية إلى اليمن يؤكد مساعي تركيا لضرب أمن المنطقة.

وأشار منصور إلى أن تركيا تسعى لإيجاد موطئ قدم لها في خليج عدن والبحر الأحمر، وتحاول نقل وتهريب العناصر الإرهابية من دول عدة إلى اليمن.

وأكد صالح أن تركيا تدرك أهمية منطقتي خليج عدن والبحر الأحمر بالنسبة للأمن الإقليمي والدولي وكذا بالنسبة للأمن والاقتصاد العالميين، لذلك تقف اليوم بالتنسيق مع حلفائها بالمنطقة في مواجهة المشروع العربي المناهض للإرهاب والتطرف وإقلاق أمن واستقرار المنطقة وتهديد حرية الملاحة في المنطقة.

كما أشار إلى أن الجنوبيين "يناهضون الإرهاب والتطرف المدعوم من تركيا وقطر ويخوضون في مواجهته حرباً شرسة وحققوا نجاحات كبيرة في هذا الاتجاه".

ANHA