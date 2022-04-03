قيادي في الإطار التنسيقي: تركيا دولة محتلة للأراضي عراقية

وقال العتبي لوكالة “المعلومة” ،ان” التفسير المنطقي لوجود القوات التركية في اجزاء واسعة من مناطق شمال العراق هو أنها دولة احتلال”، مؤكدا أن “القصف المتكرر للقرى هو انتهاك للسيادة الوطنية”.

واضاف العتبي، انه “رغم خطورة التوغل التركي وتداعياته على حياة آلاف العوائل لكننا نتفاجأ بغض نظر من قبل بعض القوى السياسية وكأن الامر لا يشكل خطورة على الامن القومي العراقي”، مبينا أن “ما تفعله تركيا هو احتلال في وضح النهار وكل ما تطرحه من ذرائع وحجج غير مقبول”.

واشار الى ان “التوغل التركي اسهم في نزوح آلاف الاسر في السنوات الماضية وتدمير قرى وقصبات واسعة”، لافتا الى ان “عدم تسليط الاضواء على ما يحدث هو الاخر علامة استفهام كبيرة”.

وأقام جيش الاحتلال التركي قرابة 40 مقراً عسكرياً، بالإضافة إلى انتهاك سيادة الأراضي العراقية، لكن الحكومة المركزية وإقليم كردستان لا يزالان يلتزمان الصمت.

المصدر: روج نيوز